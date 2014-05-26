欧洲议会选举投票开始 欧盟各国领导人纷纷投票

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线援引新华网报道，欧洲议会选举25日进入第四天，也是最后一个投票日，德国、法国、西班牙等欧盟21个成员国分别举行投票。

欧洲议会选举22日拉开帷幕，英国、荷兰、爱尔兰、捷克、拉脱维亚、马耳他和斯洛伐克等7个成员国已在前三个投票日完成投票。 欧洲议会选举结果将于全部成员国投票结束后，于布鲁塞尔当地时间25日深夜公布。 新一届欧洲议会共751个议席，按欧盟各成员国人口比例分配，其中德国议席最多，占96席；马耳他、卢森堡、爱沙尼亚和塞浦路斯最少，各占6席。 这是《里斯本条约》生效后举行的首次欧洲议会选举。《里斯本条约》使欧洲议会的权力较以前大大增加，在立法和预算方面，与由成员国领导人组成的欧洲理事会名义上拥有了同等权利。 新一届欧洲议会上任后的首个任务将是根据欧洲理事会的提名选举欧盟委员会主席。此前，该职位的任命只需征得欧洲议会同意。 由于过去5年受欧债危机冲击，"疑欧"和"反欧"思潮在欧洲大陆不断发酵。英国22日投票的出口民调显示，主张退出欧盟的英国独立党可能获得本国73个欧洲议会议席中的10个。 但选前民调和舆论普遍认为，由卢森堡前首相让－克洛德•容克领衔的欧洲人民党和由现任欧洲议会主席马丁•舒尔茨领导的欧洲社会党仍将在本次大选中赢得多数议席。 目前来看，欧盟成员国选民对此次选举的关注度和参与度不高，投票率较低。 自1979年实行直选以来，欧洲议会选举的投票率不断下降。1979年欧盟9个成员国的平均投票率为62％，1999年15个成员国平均投票率为49.5％，而2004年25个成员国的平均投票率为45.5％。在2009年举行的上届欧洲议会选举中，27个成员国的平均投票率仅为43％。