火星上发现竖立十字架的坟墓

哈新社阿斯塔纳讯，据《加拿大都市报》援引中国网消息,虚拟考古学家在美国宇航局的机器人"好奇号" （火星科学实验室）传送到地球的图片上发现了十字架。

十字架的图片是由安装在机器人上的火星日563照相机拍摄的，镜头中的物体很像一块板，可以看到板的角。但是十字架绝不是平面图案，很明显可以看出它的立体感。可是这块板的存在有何意义呢？可能是"好奇号"到达了当地的墓地。但是谁埋葬在那里呢？未必是当地的火星人。机器人在墓地周围环行制作出"招魂号"（"好奇号"的前辈之一）传送的图像。它已经在火星上-古谢夫环形山工作10年了。 例如，在美国航空航天局的官方网站公布的一张照片上会发现平面图的前面有形似骷髅的物体。并且惊人的相似。这个物体是圆形的，而且与人的头骨比例一致。可以看到眼窝，鼻坑...这张图片亮点是头骨上方有个奇怪的球，会使人联想到灯泡。而下颌隐藏在沙里。"骷髅"显然是掉落在周围的自然景观中的。它特别的洁白，还有光泽。它看起来像阳光下的骨头，而绝不是一块石头。星岛环球网消息：中国网5月23日报道,虚拟考古学家在美国宇航局的机器人"好奇号" （火星科学实验室）传送到地球的图片上发现了十字架。 十字架的图片是由安装在机器人上的火星日563照相机拍摄的，镜头中的物体很像一块板，可以看到板的角。但是十字架绝不是平面图案，很明显可以看出它的立体感。可是这块板的存在有何意义呢？可能是"好奇号"到达了当地的墓地。但是谁埋葬在那里呢？未必是当地的火星人。 机器人在墓地周围环行制作出"招魂号"（"好奇号"的前辈之一）传送的图像。它已经在火星上-古谢夫环形山工作10年了。 例如，在美国航空航天局的官方网站公布的一张照片上会发现平面图的前面有形似骷髅的物体。并且惊人的相似。这个物体是圆形的，而且与人的头骨比例一致。可以看到眼窝，鼻坑...这张图片亮点是头骨上方有个奇怪的球，会使人联想到灯泡。而下颌隐藏在沙里。"骷髅"显然是掉落在周围的自然景观中的。它特别的洁白，还有光泽。它看起来像阳光下的骨头，而绝不是一块石头。