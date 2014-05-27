中越双方就南海沉船事件相互指责

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，中国和越南周二（27日）就一艘越南渔船在有争议的南中国海中国石油钻探平台附近沉没一事相互指责。

河内方面说，周一有大约40艘中国渔船围堵一艘越南渔船，然后其中一艘渔船撞向越南渔船，致其下沉。 越南政府和海岸警卫说，在附近捕鱼的越南渔船随即救起沉船上的10名越南渔民。 越南政府在官方网站发表声明说，撞船事件发生在26日下午4点，并说沉没的越南渔船是被中国船只撞沉。 越方还说，出事地点距中国在西沙群岛（越南称黄沙群岛）部署的中海油981钻井平台以南17海里处。 中国官方通讯社新华社援引一名政府消息来源的话说，这艘越南渔船是在"干扰和冲撞"一艘中国渔船后倾覆的。 中国外交部发言人秦刚说，越南方面制造了这起事件，并说越方多次派各类船只强行干扰中国有关公司在该海域的正常作业。中方在现场采取了坚决措施防止与越方的干扰破坏行动。 秦刚补充说："我们再次敦促越方立即停止所有干扰和破坏（活动）。" 尽管自从本月处中方钻井平台被拖到该海域以来发生了一系列撞船事件，数十艘越南和中国船只，包括海岸警卫船仍然逗留在该钻井平台附近海域。 在周一发生沉船事件之前，中越双方相互指责对方造成那些撞船事件。 中国在5月2日将中海油981钻油平台移至越中存在主权争议的西沙群岛海域钻探，引发越方抗议和暴力反华示威。 越南抗议说，中国钻井平台勘探位置是在越南主张的200海里专属经济区和大陆架范围内。中国外交部则回应称，中国的钻油平台完全是在自己的海域正常作业。 另据中国媒体报道，由中海油服管理运营的HYSY981钻井平台于周二（27日）顺利完成了西沙中建岛附近海域钻探作业第一阶段工作，获得了相关地质数据。目前已开始第二阶段工作。