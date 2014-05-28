中国开始整治即时通讯 微信或用实名制

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，中国官方周二（5月27日）开始对微信等移动即时通讯工具展开为期一个月的专项治理。此次整治主要针对一些具有影响力的公众帐号。

参与此次治理的单位有中国国家互联网信息办公室、工业与信息化部，以及中国公安部。 中国官方表示，这次治理行动将集中整治移动即时通信公众信息发布服务中的"违法违规行为。" "一些人借助这一平台向公众发布不良或违法有害信息，严重破坏网络传播秩序和危害公共利益，引起了网民的不满。"官方通讯社中新社援引国家互联网信息办有关负责人说。 启动实名制，建立辟谣队伍 当天，中国国家互联网信息办公室在北京为这次大规模整治做动员工作。这次会议除了誓言"严厉打击"传播谣言、暴力、恐怖、欺诈、色情信息等内容外，还表示将"严厉打击境内外敌对势力对我的渗透破坏活动。" 腾讯微信等7家企业有参与了这次会议，并发出一份名为《履行社会责任 汇聚网上正能量》的倡议书。 中国电信易信、阿里巴巴来往、陌陌科技陌陌、小米米聊、新浪微米和光明网的光谱等通信服务提供商也参与到了《倡议书》的起草中。 这份倡议书建议，"落实实名制，规范群组管理。实行绑定手机号码等方式进行用户真实身份信息注册。群组分为团体、个人两类，严格、科学限定群组人数。" 倡议书同时建议加强对即时通信工具朋友圈的管理，包括对朋友圈发布内容的审核。另外，此次整治还将建立专门的"辟谣队伍。" 倡议书提到，辟谣人员还将"对谣言信息被浏览或转发形成炒作热点的情况，及时向属地有关部门报告。建立多渠道谣言澄清机制，及时澄清谣言信息。"