欧洲去年吸引外资创纪录： 英国排名第一 德法紧随其后

哈新社阿斯塔纳讯，据欧洲时报援引新华网消息，随着人们对经济萧条久拖不决的担忧逐渐淡化，欧洲各国去年吸收的外国直接投资规模出现大幅增长。

安永会计师事务所跟踪了欧洲境内外国直接投资项目的进展情况，发现这类投资在去年达到了创纪录水平。2013年，欧洲各国吸收的外国直接投资总额达2230亿欧元，比2012年增长25%。项目总数达近4000个，创造了16.6万个工作岗位，2012年的项目总量为3800个。 不过，可喜的数据掩盖了一些让人不太乐观的现象。虽然来自巴西、俄罗斯、印度和中国的投资项目总数达到空前的313个，但绝大多数项目还是来自欧洲内部，也就是说，是总部设在某个欧洲国家的公司对另一个欧洲国家的投资。 对投资者而言，英国是2013年最受欢迎的欧洲目的地，德国紧随其后，而且差距不大。法国在三年前被德国超越，目前位列欧洲第三。虽然伦敦和巴黎在最具投资吸引力的欧洲城市榜单上占据前两位，但紧随其后的三个城市都来自德国，它们是柏林、法兰克福和慕尼黑。 安永的调查结果清楚地反映了欧洲各行业的发展变化，显示出欧洲在哪些领域被认为依然保持着竞争优势。十年前，制造业几乎占据外国直接投资项目总数的半壁江山。现在，服务业的份额超过了三分之二。投资者表示，数字领域和生命科学被看成是最具吸引力的行业。去年，软件、制药和科研企业在欧洲的投资额大幅增加。