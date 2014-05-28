斯诺登:曾是美情报机构间谍 并非低层分析员

哈新社阿斯塔纳讯，据中新网援引英媒报道，前美国情报人员爱德华•斯诺登在接受美国媒体专访时表示，他是一名经过训练、擅长电子监视的"间谍"，并否认自己只是一名低层分析员。

斯诺登在接受美国全国广播公司(NBC)专访时重申，他曾作为美国中央情报局(CIA)和国家安全局(NSA)便衣特工在海外工作，还曾经在美国国防情报局讲过课。 斯诺登表示，他接受过间谍训练，在海外工作期间，曾以假名和假工作掩护自己身份。但他称，与驻外特工相比，美国从电脑网络获取的情报"更好"。 他还称，自己是一个"技术专家"，并不负责招聘特工的工作。他表示，尽管美国政府想把他说成是一位低层次分析员，但他在电脑情报工作方面一直从底层干到高层。 现年30岁的斯诺登于2013年5月逃离美国，目前在俄罗斯获得庇护。去年，他曾向包括美国《华盛顿邮报》和英国《卫报》在内的新闻机构泄露了众多美国国安局的机密文件。这些机密文件显示，美国国安局搜集美国和全球数以百万计的电话数据，并对外国领导人进行窃听。 这些机密文件的披露甚至引发了美国对国安局相关角色的辩论。美国总统奥巴马已要求国会监管国安局的行为，包括禁止国安局自行储存电话通讯数据，并要求国安局须获得法庭许可，才能取得电讯公司的客户资料。 上周，美国众议院通过类似立法，并已递交参议院审议。