谷歌研制出全自动驾驶原型车

哈新社阿斯塔纳讯，据华尔街日报28日消息，谷歌(Google Inc.)称，它已经研发出了完全自动驾驶的汽车原型。

在宣传视频中，谷歌展示了其中一款汽车原型，这是一款两座汽车，看以来像一艘架在轮子上的平底船。这款自动驾驶汽车没有方向盘、油门踏板和制动踏板。相反，它依赖自己的传感器和软件完成驾驶。

谷歌周二晚间在网站上公布了这款汽车。与此同时，谷歌联合创始人布林(Sergey Brin)在加州派洛斯福德牧场(Rancho Palos Verdes)参加Code Conference时也讨论了谷歌开发无人驾驶汽车的努力。

布林说，你会开始看到这些车上路，谷歌希望解释一下什么是无人驾驶车。

谷歌率先开辟了无人驾驶车的理念，并一直将谷歌研发的技术应用于现有车辆。谷歌认为，这项技术可以减少道路伤害和死亡事件。

谷歌称，它的第一辆原型车的时速可以达到25英里。

谷歌无人驾驶车项目主管厄姆森(Chris Urmson)在一篇博客中称，谷歌计划生产大约一百辆原型车，今年夏天晚些时候，谷歌的安全司机将开始测试这些车辆的早期版本，早期版本安装了手动控制装置。

他称，如果一切顺利，谷歌希望未来几年在加州进行一个小型试验项目。