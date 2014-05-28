莫斯科拟明后两年在地铁和铁路建设规模方面赶上北京

哈新社阿斯塔纳讯，据俄新网莫斯科5月28日报道，莫斯科负责城市建筑政策和建设问题的副市长马拉特•胡斯努林周三在莫斯科举行的"与投资者对话"投资研讨会期间表示，莫斯科计划2015至2016年间在地铁和铁路建设规模方面赶上北京和上海。

胡斯努林说："我们在2015至2016年间的交付使用量将与北京和上海媲美，现在这两个城市是领先者。" 他指出，莫斯科政府计划在2015年交付使用约70公里地铁和铁路，2016年交付70至80公里。 与此同时，胡斯努林指出，中国交通基础设施的建设在很大程度上依靠投资者，而俄罗斯首都目前95%的交通设施建设依靠政府预算。 他表示，其中上海58%的基础设施建设依靠投资者，而香港的道路建设完全没有政府预算的参与。 胡斯努林说："我们也想效仿这一做法，依靠投资基金会的资金和国家福利基金，使用交通基础设施周边的土地。" 莫斯科城市建设与城建政策综合局上周表示，俄罗斯莫斯科工程设计公司（Mosinzhproekt）、中国国铁建股份有限公司（中国铁建）和中国国际基金有限公司（中基）19日在北京签署有关在莫斯科地铁建设领域合作的协议。