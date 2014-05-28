哈新社阿拉木图消息，哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯将于本月29日在阿斯塔纳签订成立欧亚经济联盟的条约。欧亚经济联盟的成立会对哈萨克斯坦企业创造什么样的发展机遇呢？带着这一问题哈新社记者近日采访了图兰大学校长、哈萨克斯坦总理经济顾问团成员热合曼∙阿勒沙诺夫。

记者：目前社会各界对成立欧亚经济联盟和一体化进程给予了高度关注。就此问题能否谈一谈您的观点？



阿勒沙诺夫：一体化是加强与别国的经济联系，为经济发展创造条件。当今社会生产技术先进，产出较高，一个国家不可能将国产商品全部消化，因此这些生产企业需要大的商品流通环境，不管什么时候商品始终需要自己的流通市场。这是发展必备的条件。提高产量、扩大市场占有率、将产品售出是时代要求，这将引发企业间的激烈竞争，有时甚至需要压价。取消海关诸多限制是提高竞争力的一种有效途径。建立自由经济联盟将使这一切变为现实。因此我们一直在推动欧亚经济联盟的建成，各国间的经济联系非常重要，我们需要经济一体化，这是时代的要求，欧亚经济联盟是需求驱动，而非摆设。



记者：世界上还有类似于欧亚经济联盟的其它联盟吗？



阿勒沙诺夫：目前全球有300多个各种联盟，其中有许多经济、海关联盟，还有自由贸易区，美国是发达国家，经济实力很强，尽管如此，美国为了本国的经济发展签署了北美自由贸易协定。



记者：您认为邻国间建立自由经济联盟是必然的？



阿勒沙诺夫：经济联盟都是领国间建立的，如墨西哥、美国、加拿大都位于一个大陆。南美洲有南方共同市场，即关于南美洲国家间经济和政治条约。同样还有欧盟。对于我国来讲，我们也有许多领国，但我们没有很多产品以供出口。因此，我国计划同俄罗斯建立联盟。俄罗斯有12个地区与我国接壤，两国间有7000公里全球最长的边境线，因此，与上天赐予我们的邻居--俄罗斯建立经济联盟是再正常不过的事情。当前许多国家为争夺经济空间而正在展开激烈的竞争，哈萨克斯坦只靠自己的力量不可能在竞争中获取优势，因此，只能和别国结成联盟。



记者：在联盟范围内哈萨克斯坦所占经济份额有多少？



阿勒沙诺夫：欧亚经济联盟是自由经济联盟。哈萨克斯坦占8%的经济份额，话语权占33%，这对哈萨克斯坦是有利的。如果想成功，剩下的就靠自己的努力了。



记者：当前哈萨克斯坦与俄罗斯的经济关系处于什么状态？



阿勒沙诺夫：目前两国经贸关系发展良好。2013年我国向俄罗斯出口4600万吨商品，出口2600万吨煤炭，出口100万吨小麦。从俄罗斯进口20万吨电线电缆产品，1118种商品。哈萨克斯坦向俄罗斯出口近500种商品，就在3-4年以前这一指数还低于现在的指数5倍。



记者：欧亚经济联将对哈萨克斯坦民众提出什么样的要求？



阿勒沙诺夫：目前哈萨克斯坦位居全球最具竞争力国家排名第49位。将来非资源型产品出口如大量增加，我国步入全球最发达30国行列将不成问题。这需要培育大量的各类人才。同时要激活内部投资。目前我国养老基金储蓄总额已达400亿美元，我们应利用好这笔资金。为了使哈萨克斯坦在经济联盟中得到更好地发展每一个公民要树立新的经济思维。

记者：谢谢！