澳大利亚苹果用户受到黑客攻击

哈通社阿斯塔纳5月29日电，据华尔街日报28日报道，澳大利亚的苹果用户受到黑客攻击，其设备被黑客远程控制，不过已经设置开机密码的用户似乎可以自行解锁。有评论称，问题可能出在"查找我的 iPhone"上。

《悉尼先驱晨报》周二的报道说，澳大利亚的苹果用户收到黑客发出的"电子"勒索，要求用户支付赎金才能为其设备解锁。昆士兰、新南威尔士、西澳、南澳、维多利亚州等地的iPad、iPhone和Mac用户都反映说，其设备已被黑客控制。

报道说，悉尼iPhone用户、Fairfax Media的一位雇员表示，她在周二凌晨4点被声音很大的"手机丢了"提示音吵醒，提示音说，"Oleg Pliss"黑了她的手机。她还被要求向一个贝宝(PayPal)账户支付50美元为手机解锁。

报道说，在收到黑客发出的勒索信息后，那些为苹果设备设置开机密码的用户似乎可以自己解锁，但没设置开机密码的用户则无法解锁。报道称，澳大利亚还有几十位用户也反映说收到了类似的信息。一位墨尔本用户说，自己的iPad设备受到了影响。他说，他的iPad用着用着突然自己锁上了，他去看手机才发现屏幕上有条短信，说他的设备已被"Oleg Pliss"黑了。

美国科技杂志《连线》周二的报道说，已经设置开机密码的用户显然可以自己解锁，但如果没设密码就只好寻求苹果的帮助。苹果公司没有回应该杂志提出的置评请求，但报道说，问题看来出在"查找我的 iPhone"上，这款苹果iCloud服务工具可以在设备丢失或被盗的情况下帮助用户遥控锁住设备。

报道说，不论背后的原因是什么，此次事件说明用户有必要提高警惕，加强密码的安全等级，也说明科技行业有必要拿出密码以外的安全措施。报道说，谷歌和苹果等公司已经开始这么做了，但还必须做出进一步的努力。