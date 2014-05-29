纳扎尔巴耶夫同俄联邦总统普京举行会谈

哈通社阿斯塔纳5月29日电，据总统府消息，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫与俄联邦总统普京在阿斯塔纳举行会谈，并签署了一系列双边合作协议。

会谈中两国元首就两国在工业化、经贸、人文科学等领域的合作进行了深入交谈，并就重大国际和地区问题交换了看法。