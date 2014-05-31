北极形势日趋紧张 俄或成立北极事务部

哈通社阿斯塔纳5月31日电，据透视俄罗斯网31日报道，俄罗斯正在加强其在北极圈的地位。为此，俄罗斯政府可能成立北极事务部或其他具有类似功能的机构。俄罗斯总统普京在国家北极政策安全委员会会议上提出上述建议。俄罗斯政府计划加强其在北极以及南极洲的地位。目前，俄罗斯正在制定国家"环保"项目框架下"组织和保障北极工作和科学研究"子计划。

5月，莫斯科气温再创新高，最高温度已超过30摄氏度。正是全球气候变暖使得开发北极问题对于俄罗斯来说变得愈加迫切。早在19-20世纪之交，俄罗斯帝国就已对开发北极地区产生实际兴趣。著名的俄罗斯改革者之一--时任俄财政部长的谢尔盖•维特（Sergei Witte）就曾与俄罗斯科学界领军人物德米特里•门捷列夫院士（Dmitry Mendeleev）以及海军上将斯捷潘•马卡罗夫（Stepan Makarov）讨论过开通从俄罗斯欧洲部分至远东地区的北海航线问题。当时最大的破冰船"叶尔马克"号已建成，因此门捷列夫提出这条经由北极的最短航线。马卡罗夫则支持沿俄罗斯北部海岸线开辟航路。 第一次世界大战和俄国革命延迟了上述计划的实施，但其并未被取消。根据苏联布尔什维克党中央政治局的决议，"北极-1"号极地漂流科考站于1937年5月21日首次启动，用于开展科考工作。 当然，问题不仅在于开发北极的传统，更因为全球变暖明显使得在北极航行变得更加容易，包括从欧洲至亚洲，这对途径苏伊士运河航线的运输构成了竞争。尽管在北极大陆架开采油气资源的成本降低的速度还不是很快，但这将能够与位于里海和中东地区的油气产地形成竞争。从欧亚大陆至美洲（反之亦然）的弹道导弹最短飞行弹道，以及核潜艇巡逻区域和战略轰炸机路线，也将最终经过北极。 4月末，普京总统以不同寻常的方式--开放式方式召开了安全委员会会议，此次会议被视为关键政治决策的核心。普京指出，北极一直并仍然处于俄罗斯特殊利益层面。"这里几乎集中了国家安全的所有方面--军事政治、经济、技术、环境和资源等"，普京强调。他表示，目前世界局势发展不稳定，因此俄罗斯的国家利益，如有关在北极的利益，可能会受到威胁。"在这种情况下，我们需要采取额外措施才能不落后于其他合作伙伴，以保持俄罗斯在该地区的影响力，赶超其他国家"，普京说。 总统这一论调有其依据。美国前国务卿希拉里•克林顿（Hilary Clinton）比较喜欢得出不寻常结论，她将克里米亚事件与可能出现的北极形势发展相提并论。她表示，"俄罗斯在克里米亚的扩张性做法"也会体现在其北极政策中。她认为，加拿大与美国必须联合起来，在北极地区对俄罗斯形成统一战线。 同时，在解决北极水域和大陆架的归属问题上俄罗斯采取了完全和平及外交的方式。今年3月，联合国通过决定将鄂霍次克海5万平方公里的水域归属俄罗斯，使其成为俄罗斯的领海。自然资源部部长谢尔盖•东斯科伊（Sergey Donskoy）在庆祝极地日（5月21日）的新闻发布会上表示，俄罗斯准备向联合国提交确定其在北极地区经济边界的申请。他指出，这里指的是北极地区面积约120万平方公里的水域，俄罗斯需证明其属于本国大陆架。东斯科伊表示，希望联合国官员在批准该申请时也能像确定俄罗斯位于鄂霍茨克海经济区域一样保持政治中立。 然而，没有理由相信，通过外交途径就能解决北极问题。 美国国防部长查克•哈格尔（Chuck Hagel）今年5月6日在芝加哥发表演讲时表示，全球气候变化对美国国家安全带来新挑战。据他介绍，美国国防部正在积极扩大在该区的存在，包括去年年底公布的美国历史上首个国家北极战略。在此背景下，普京在安全委员会上有关必须为保护俄罗斯北极地区项目和边界提供保障的声明似乎并不过分。 俄罗斯地缘政治问题研究院院长列昂尼德•伊瓦绍夫上将（Leonid Ivanshov）认为，北极地区对俄罗斯而言变得越来越危险。"那里正在形成巨大的威胁。美国提出专门针对北极进行武器系统，他们正在扩大自己的军队部署，形成某种'北极北约'，英国、加拿大和挪威也将加入其中"，他接受俄新社采访时表示。 此外，伊瓦绍夫指出，西方并不承认俄罗斯有关系列大陆架和北海航线的诉求。他预测："他们认为，北海航线以及俄罗斯宣称其所有的系列领海应属于国际水域。因此，北极及该地区生物资源之争可能演变为暴力冲突。"他认为，俄罗斯领导层"必须意识到这一情况的危险性，建立总指挥部并增强我们的存在"。