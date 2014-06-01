黄金坏消息 中国大妈回本无望

哈通社阿斯塔纳6月1日电，据加西网消息，电在西方国家股市方面，一切都很平静，道琼斯指数的波动幅度仅为0.01％，标普500指数微涨0.05％，而波动率指数（Volatility Index）与2月份高位相比回落近50％。但在周五的交易中，有利于股市的好消息成为不利于黄金的坏消息：在本月最后一个正常交易时段收盘时，金价下跌超过10美元，这表明就黄金而言，投资者真的是在"5月抛售离场"。这个疲软的金价环境致使金矿股没有多少上涨空间，虽然据一些分析师所说，巴里克金矿公司（Barrick Gold）、加拿大金矿公司（Goldcorp）和纽蒙特矿业公司（Newmont Mining）可能是值得投资者买入的三只金矿股。

美国东部时间周五下午1:30，黄金期货价格在其正常交易时段报收于每盎司1,246美元，跌幅为1％，创出自从今年2月初以来近四个月的最低价位。黄金现货价格报收于每盎司1,245.49美元，跌幅也接近1％，创出自隆冬以来的最低价位。在盘后交易时段，金价继续走低，黄金期货价格和黄金现货价格下跌了约0.8％。

周五的金价走势与今年第一季度形成鲜明的对比，在第一季度，金价收复了其在2013年的失地，并且进而上涨了15％，在3月14日几乎触及1,400美元。然而在3月中旬以后，金价便掉头向下。

瑞银集团（UBS）贵金属策略师埃德尔•塔利（Edel Tully）在最近发布的一份研究报告中写道："金价决意走低，但是以一种非常有序的方式下行。美国10年期国债收益率下降通常有利于金价，但现在支持金价上涨的因素很少，而且有相当多的不利因素共同作用，导致未来金价将会进一步走软。"他继续补充说，而且黄金的技术面看起来也不好，尤其是与美元及其他美国股票相比更是如此。

塔利说："从技术分析的角度来看，情况看起来并不很好--我们的技术策略师指出，金价周三报收于1262.63美元下方是一个明显的熊市信号，从而增加了金价进一步下行的风险。下一个支撑位是1238.17美元，更下方则是1218.63美元。"

看跌金价的并不只有塔利一人。在花旗银行最新发布的《全球黄金研究报告》（Global Gold Book）中，首席分析师约翰•斯泰恩（Johann Steyn）写道，金价在2013年大幅下跌之后，目前仍然处于受压状态，花旗认为在年内甚至明年，金价的"上涨触发因素有限"。

"考虑到俄罗斯与乌克兰关系紧张，我们预计金价在短期内将会略有上涨。花旗大宗商品团队预计下半年平均金价为1,337美元，"斯泰恩说，"除了俄罗斯与乌克兰之间的紧张关系不断加剧之外，他们认为金价上涨触发因素有限，并且预计明年平均金价为1,365美元。"

花旗表示，目前境况比黄金本身更为糟糕的是金矿股。在花旗跟踪分析的21只金矿股中，有七只股票的评级为"卖出"，而尽管花旗挑出三只境况并不很糟的金矿股--巴里克金矿公司、加拿大金矿公司以及纽蒙特矿业公司，但斯泰恩表示，即便是这几只股票，也没有一只是状况很好的。他写道，所有金矿股公司都未能证明自己"拥有强劲的基本面，能创造从财务角度来说站得住脚的成本曲线。"他指出："事实上，在前些年金价大涨期间，全球十大金矿股公司累计花费了160亿美元自由现金流，而且当金价涨势不再支持我们的原有看法时，这些公司不得不消化掉610亿美元的减损。"