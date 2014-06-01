奥巴马在任期内休假费用达到一亿美元 引起不满

哈通社阿斯塔纳6月1日电，据环球网援引中国网发布的消息，据韩国《朝鲜日报》网站5月31日报道，美国市民团体"司法观察（Judicial Watch）"30日指出，美国总统贝拉克•奥巴马在去年六月带着家人访问非洲期间，在住宿、休闲、警卫等方面的花费达到了218万9727亿美元。

司法观察以从美国国土安全部中掌握的文件为依据，并公开表示"费用中包含了总统和家人一起打猎的费用，虽然这个项目被取消，但是明细中还是有准备这个项目的预算。" 自从奥巴马就任以来美国就一直深陷经济危机的困境，但是却在这期间爆出豪华休假的消息，让他饱受争议。据司法观察透露，2012年秋季的夏威夷休假和2013年夏季的马萨诸塞州休假仅航空费用就耗资525万美元。司法观察认为，截止到目前，奥巴马和家人一起旅行的花费至少有6000万美元，最多不超过1亿美元。 在美国历任总统中因旅行费开支巨大而为人们熟知的是美国前总统乔治•W•布什。部分美国媒体报道，布什在任期间乘坐总统专用机"空军一号（Air Force One）"到专用休假圣地德克萨斯克劳福德牧场的次数达到了77次。从这点可以推算出，现任总统在任期间仅航空费就花费了2000万美元。