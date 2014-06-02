国际足联副主席：如果确认行贿 剥夺卡塔尔世界杯承办权

哈通社阿斯塔纳6月2日电，据新华网１日报道，国际足联副主席博伊斯１日在接受英国广播公司采访时表示，如果调查显示卡塔尔在争取２０２２年世界杯承办权确有行贿行为，他能够想象国际足联将重新选择２０２２年世界杯承办国。

目前美国律师、国际足联道德委员会负责人加西亚正在对国际足联腐败指控进行调查，调查报告今年晚些时候会公布，如果调查结果显示卡塔尔的确存在行贿，卡塔尔的承办权恐怕就岌岌可危了。

英国《星期日泰晤士报》１日报道称，前亚足联主席哈曼为了让２０２２年世界杯能落户卡塔尔，总共向国际足联执委行贿５００万美元，仅对国际足联前副主席瓦尔纳一人就行贿１６０万美元。《星期日泰晤士报》称他们已经掌握了哈曼行贿的大量电子邮件以及转账记录。

目前尚无确定博伊斯的意见是否会得到国际足联主席布拉特的响应，但如果查证２０１０年决定承办国的投票前确实存在腐败，博伊斯对国际足联剥夺卡塔尔承办权似乎很有把握。"如果我们看到调查报告证实确有不当行为，并且这个行为对投票结果产生了影响，我本人，作为国际足联执委绝对支持重新投票，"博伊斯对此很坚定。

国际足联将世界杯承办权投给卡塔尔一直饱受批评，原因是卡塔尔夏季天气过于炎热，布拉特本人希望卡塔尔能将赛事安排在冬天，这又会打乱各国联赛的正常进程。