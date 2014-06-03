恢复传统经贸关系 欧亚大陆将出现统一经济体

哈通社阿斯塔纳6月3日电，据透视俄罗斯网站援引《观点报》报道，俄罗斯总统普京、哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫和白俄罗斯总统卢卡申科5月29日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳签署了建立欧亚经济联盟的历史性条约。欧亚经济联盟将于2015年1月1日正式启动。俄罗斯专家对提高经济效率表示欢迎，但呼吁不要急于与建立统一能源市场。

普京表示，这一文件使三国的一体化水平达到了全新高度。他说："我们将在全面保留国家主权的同时确保更紧密和协调一致的经济合作。"俄盖达尔研究所国际贸易实验室主任亚历山大•克诺贝利（Aleksandr Knobel）在接受俄《观点报》记者采访时表示，欧亚经济联盟条约从经济角度来说毫无新意，因为其内容均已在三国其它联合机构框架内得到体现。因此，三国通过建立经济联盟在短期内迅速增加贸易额是不现实的，况且三国间贸易自1992年起就已互免关税。 不过，新联盟条约的第四部分为成员国寻求更多妥协、解除其它限制创造了条件。三国承诺将保证商品、服务、资本和劳动力的自由流动。各成员国将在能源、工业、农业和交通等关键经济部门实施协调一致的政策。克诺别利说，条约第四部分显示了三国未来应就商品和金融市场达成的协议及其期限。例如，2025年前应出现一个共同的超级金融监管机构，签约国应达成统一的宏观经济、反垄断、货币及金融政策。再过11年，三国应建立统一的石油和天然气市场。到2019年，俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯拟建立共同电力市场。建立统一的药品生产和销售市场的工作预期将在更快的2016年1月1日之前实现。

统一能源市场

建立不同领域的统一市场不仅意味着欧亚经济联盟内部商品的自由流动，还意味着三国市场上规则与费率的协调一致。在电力方面，目前俄罗斯对哈、白两国均有出口，同时又从哈萨克斯坦进口。"我们给国内用户的电费很低，经济联盟内的伙伴当然也希望得到这样的价格，他们对此很感兴趣。 "克诺别利说。俄国家能源安全基金会副总经理阿列克谢•格里瓦奇（Aleksey Grivach）在接受《观点报》记者采访时说，哈、白两国还试图进入俄罗斯的油气资源市场，不过他们在此方面的利益不尽相同。俄罗斯对白俄罗斯的石油出口是免税的，但对于利用俄罗斯石油生产的石油产品，明斯克需要为其对欧（关税同盟以外的第三国）出口向俄罗斯支付出口关税。 "哈萨克斯坦当然也希望以俄罗斯国内价格采购俄产石油。此外哈还对通过俄境内基础设施单独向欧洲出口天然气感兴趣。"阿列克谢•格里瓦奇认为。因此，俄罗斯坚持在统一能源市场到来之前设立过渡期，以避免既使金钱与机会蒙受损失，同时又在欧洲市场上出现一个竞争对手。11年后，俄国内能源价格或许会接近出口，欧洲也可能失去对俄气公司的重要性，或者哈萨克斯坦届时将没有额外的天然气出口欧洲了。

三国GDP的增长潜力

俄白哈一体化进程的互利共赢已在实践中得到体现。三国间经济联系不断扩大，贸易结构改善，高科技产品在整体贸易结构中的比重增加，各国竞争力得到加强。例如，关税同盟的内部贸易额近三年来增长了近50%或230亿美元（到2013年底达到662亿美元）。 哈白两国合计在俄罗斯的外贸结构中仅次于欧盟和中国占第三位。 盖达尔研究所的这位专家提醒说，目前提高一体化经济效益的关键在于取消非关税壁垒。欧亚经济联盟三国相对于区外国家的一体化程度将有所加强。据普京介绍，新联盟成员国同意加快与越南关羽建立自贸区的谈判，加强与中国的协作（其中包括商品和服务信息交换领域），并组成专家组制定同以色列和印度的优惠贸易制度。