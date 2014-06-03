人民币跟随中间价收贬 本月仍面临短期贬值压力

哈通社阿斯塔纳6月3日电，据路透社北京报道， 中国人民币兑美元周二收贬。中间价继续微幅走贬至近九个月新低，结购汇在早盘保持相对均衡，但午盘时购汇逐渐占据上风，美元价格振荡走升。

广发银行发布最新月度简报称，六七月间是内地在香港上市公司分红派息的旺季，从有 关派息时间表可知，今年的内地企业分红旺季从5月底开始，7月上中旬可望结束，其中若干 家大企业的购汇需求可能达到180亿美元（6月至7月初，估算），但有望被当月货物贸易顺 差所平衡。

"但6月集中的购汇需求还是会对当月人民币即期汇率产生短期贬值压力，对市场流动 性冲击较大，如果监管机构不以‘逆周期'调控平缓突增的大量购汇，市场可能在购汇峰值 日前后出现极端走势。"报告指出。 而一外资行交易员说，感觉在上周大幅波动后，市场跟风情绪有所收敛，"上个月末因为预期有分红购汇，很多人都在跟风做多美元...不过过了月底，市场相对理智了很多。"而是否出现极端走势，仍取决于分红购汇的量是否会影响市场的看法。 全球汇市方面，欧元周二在近期低位附近挣扎，稍晚欧元区通胀数据将公布，预计将显示欧元区物价下滑压力，并增强欧洲央行出台激进货币计划的理由。