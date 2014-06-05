哈通社阿斯塔纳电，据美国世界新闻网编译报道，美国国防部准许少数在美国成长的年轻无证移民以服役换取成为公民的计划，5月31日出现逆转，为了避免与正考虑是否推动移民法案的众院共和党发生任何冲突，白宫暂时对这项计划喊停。

《纽约时报》报道，五角大厦的计划将为"梦想生"提供一种非常有限的入籍途径。这项计划也被称为"紧缺人才征兵计划" (Military Accessions Vital to the National Interest)，准许拥有某些临时签证的移民当兵，条件是他们必须是医生或拥有其他高级医疗技能，或是会讲美国有战略需求的语言，包括阿拉伯语、伊朗话、印度话和一些非洲话。 美国防部长海格28日写信给一些参议员，表示他已采取初步行动，让年轻无证移民服役。但白宫要求海格在8月前不要采取进一步行动。奥巴马总统上周说，未来两个月他不会对移民事务采取任何行政措施，以让众院共和党领袖有机会推动立法，包括可能为无证移民提供合法身份。 海格的计划立刻引起反应。带头推动"梦想法案"，以让年轻非法移民得以入籍的参院民主党第二号人物德宾，即敦促海格大肆放宽资格，让更多年轻无证移民能够当兵。 根据五角大厦的计划，这些移民必须根据奥巴马2012年施行的童年抵美者暂缓遣返行动，获得暂缓驱逐资格。海格说，应该让这些年轻人适用国防部准许拥有特定医疗或语言技能的临时移民当兵的计划。 美国境内已有超过55万名年轻移民获准暂缓遣返，可是法律专家和移民领袖说，国防部的新政策最多只能提供非常狭窄的入籍途径，合格者非常少。 美国"紧缺人才征兵计划"分别于2009、2012、2013年在中国三次开放。项目第一次在2009年开始后，不少急于办身份或者就业困难的华人学生都积极应征，2012年原计划在全美共征收120名中、英双语华裔，名额临时改为60名左右后两个月内就满额，2013年，中粤、英双语人才计划招收30名华裔，过去两年在美合法居住、无永久居民身分的17至34岁半华裔，均有机会通过加入美国陆军的方式，跳过绿卡申请程序，快速成为美国公民。 尽管如此，白宫官员表示，奥巴马不希望行政部门在共和党可能对移民措施进行表决之时，采取任何可能激怒他们的行动。共和党领袖已指责奥巴马采取的一些行政措施踰越宪法权限，包括暂缓遣返计划。 这项计划向入伍的移民提供快速入籍途径，让他们最快三个月就可以成为美国公民。据了解，此计划仅限陆军招收人才，一旦招收到足够的适用人才，计划就自动关闭。且应募者必须有高中以上学历（09年那次甚至要求大学本科毕业），并要在"军队职业倾向测验"考试中获得50分。目前这项计划一年有1500个名额，而申请人已多得难以应付。