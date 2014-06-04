西班牙王室支持率低 民众要求废除君主制

哈通社阿斯塔纳6月4日电，据参考消息网援引西班牙《世界报》网站报道，西班牙国王胡安•卡洛斯宣布退位后，西班牙民众在马德里、巴塞罗那等地举行游行，赞成民主制，要求对君主制的存废进行公投。

人们通过社交网络相约举行游行。游行在和平氛围下进行，人们高呼"西班牙明天将是共和国"、"第三共和国"和"举行公投"等口号。 西班牙首相拉霍伊宣布国王胡安•卡洛斯退位的话音尚未落下，支持实施共和制的几个政党就在互联网上号召西班牙人在晚上8点占领所有广场，并要求通过公投决定是否继续实行君主制。 西班牙左翼联盟总协调员卡约•拉拉不到8点就到达马德里太阳门广场。他发表演讲称，现在是时候开启一个建设性进程了。他还说，全国人民应当通过和平的方式共同争取建立第三共和国。 在巴塞罗那，上千人来到加泰罗尼亚广场，呼吁实施共和制。规模最大的游行活动发生在毕尔巴鄂。超过2000人聚集在阿里亚加广场。 在巴伦西亚市政府广场上，有人将一个木制断头台放在广场中央，上面覆盖着西班牙第二共和国的国旗。断头台引来众多游行者合影留念。 加利西亚民族主义者让托拉尔广场上争取民主制的游行活动变了味。他们高呼独立口号，甚至要求降下西班牙国旗。 西班牙数十个城市都举行了游行活动，要求就君主制的存废举行公投。这股浪潮甚至蔓延到国外。巴黎、伦敦、布鲁塞尔、波尔图、墨西哥城和米兰等地都对西班牙国内的游行活动做出了响应。在柏林，上百名青年人在勃兰登堡门举行活动，支持西班牙建立民主制国家。 胡安•卡洛斯国王宣布退位后，社交网站上充满了西班牙人要求建立民主制国家的呼声，这些呼声不但来自匿名普通网友，还来自知名的政客和数个政党。 据西班牙《国家报》网站6月2日报道，西班牙社会调查中心的调查显示，目前正是西班牙君主制民众支持率最低的时候。这份在一个月前进行的调查显示，王权的支持率明显不及格，每10个西班牙人中只有3.72人表示支持王权，这个支持率稍高于去年，但与过去君主制曾经获得的好分数差距明显。 胡安•卡洛斯国王狩猎大象以及克里斯蒂娜公主的丈夫乌丹加林的腐败丑闻等事件影响了王室名声，致使王室的支持率在最近10年一路下跌，但在2011年前仍是及格分。 分析人士认为，政治危机以及西班牙人口结构变化影响到王室支持率，目前60%的西班牙人出生在宪法生效以后，他们没有参与宪法公投，因此对国王在西班牙引入民主中发挥的作用有不同评价。此外社交网络的兴起也促使人们更加广泛和大胆地谈论君主制的利弊。 据拉美社马德里6月2日电，欧洲左翼党表示支持各个政治力量要求对西班牙该实行君主制还是共和制进行公投。 这个聚集了20多个欧洲左翼政党的组织认为，应该改变的不是君主，而是制度，西班牙危机和支持君主制政党最近在欧洲各个选举中的结果证实了这一结论。 对于卡洛斯国王让位于儿子的决定，欧洲左翼党表示支持西班牙共产党、左翼联盟等政党的立场，这些政党要求进行全民公投决定西班牙国家的未来，他们得到了通过社交网络发动的要求实行共和制的自发游行运动的支持。 据拉美社马德里6月2日电，胡安•卡洛斯国王宣布退位后，西班牙政府启动了王位继承程序，并将于6月3日通过一部组织法，以确保费利佩王子顺利即位为费利佩六世国王。 西班牙首相拉霍伊表示，内阁会议将会为这部法律开绿灯。随后该法还须交由议会通过。 拉霍伊表示，政府希望尽快完成王位继承程序，或许在本月内就能完成，但届时卡洛斯国王将何去何从可能还无法确定。西班牙宪法仅对国王因无法履行职责而退位的情况进行了规定。