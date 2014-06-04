携带三人基因的试管婴儿有望两年后诞生

哈通社阿斯塔纳电，据外媒消息，如果不出意外，大约两年后科学家们就能开始"创造"携带三人基因的试管婴儿。

这项"3人IVF"技术将用于避免"线粒体"基因（mitochondrial DNA）缺陷造成的遗传疾病。不同于常规IVF之处在于它需要两名女性提供的卵子和一名男性提供的精子。英国监管当局说，没有证据表明这项技术不安全，但需要更多测试检验。 英国每6500个新生儿里就有一个有严重线粒体基因缺陷造成的疾病，主要症状包括能量缺乏，肌肉虚弱、失明、心脏问题，甚至死亡，而这种疾病由母亲遗传给婴儿的。 监管当局和专家评估小组对"3人IVF"技术的评估报告认为，出于谨慎考虑，还需要再完成最后几项测试才能给这项技术开绿灯。这些最后的测试预计需要两年时间。 由于"3人IVF"技术涉及转变人的基因，故引起道德方面的关注；活动人士担心它将成为转基因人出世的先导，英国政府还需据此制定或修改相关的法例条文。 英国卫生部委托进行的"3人IVF"技术评估是政府就此展开的大规模公众咨询行动的一部分。 卫生部将于今后数月内发表公共咨询结果，并给出监管条文和机制调整的时间表。 政府的基本态度是这项技术的发展将使英国成为这个领域的先锋，而科学界希望政府在监管调整方面加速。