奥巴马访问波兰称美国拟扩大在欧洲军事部署

哈通社阿斯塔纳6月4日电，据新华网３日报道，美国总统奥巴马３日抵达华沙对波兰进行为期两天的访问。在同波兰领导人会晤后举行的新闻发布会上，奥巴马重申美国对波兰和其他东欧盟友安全的承诺，并表示美国计划扩大在欧洲的军事部署。

奥巴马当天同波兰总统科莫罗夫斯基举行正式会晤。根据波兰总统府提供的消息，奥巴马与科莫罗夫斯基着重讨论了深化两国军事合作、特别是弹道导弹防御系统领域合作。

奥巴马在会晤后与科莫罗夫斯基举行的联合新闻发布会上说，波兰是美国在全球范围内最重要的盟友和朋友之一，保证波兰安全是美波两国关系的共同基石，也是美国的责任。美国计划扩大在欧洲的军事部署，增加与盟友之间的军事演习。

奥巴马呼吁美国国会批准多达１０亿美元款项，支持这项旨在强化美国在欧洲军事部署、提高北约军事反应能力的计划。根据白宫此前发布的声明，该计划涵盖乌克兰、格鲁吉亚、摩尔多瓦等与美国合作的非北约国家以及美国的欧洲盟友。

关于乌克兰局势，奥巴马表示期待同乌克兰当选总统波罗申科举行会谈。他敦促俄罗斯与乌克兰政府进行对话，并说如果俄方继续采取危及乌克兰稳定的措施，西方将对俄罗斯实施更多制裁。他还表示，美俄重建信任"需要时间"。

科莫罗夫斯基说，他与奥巴马一致认为应该加强两国军事领域合作。在波兰东部边境邻国出现危机之时，强化波美两国军事合作将确保波兰安全。他还表示，双方同意在今年北约领导人会议上提议北约成员国增加军事基础设施方面投资。

今年北约领导人会议定于９月４日至５日在英国威尔士举行。

波兰是奥巴马此次欧洲之行第一站。奥巴马当天还与波兰总理图斯克举行了会谈。

访问波兰期间，奥巴马将会晤中东欧国家领导人以及乌克兰当选总统波罗申科，并就美欧关系发表讲话。美国总统国家安全事务副助理本•罗兹说，奥巴马将向乌克兰民众和政府表达支持，并重申美国对东欧盟国安全"不可动摇"的承诺。