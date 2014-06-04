外媒：西方放话将不承认叙利亚大选结果

哈通社阿斯塔纳6月4日点，据参考消息网4日报道，美联社3日发布消息称，叙利亚3日举行总统大选，在严密的安全保障下，政府控制区开始投票。人们普遍预期巴沙尔•阿萨德总统将胜出。

这次大选是在叙利亚持续了三年的灾难性内战期间举行的。活动人士说，内战已经造成超过16万人死亡，其中约三分之一为平民。

这也是40多年来叙利亚首次举行有多个候选人角逐的选举。

叙利亚反对派和批评政府的人士指责这场选举是个骗局。叙利亚国内的两大反对派组织抵制了这场选举，而全国很多活动人士则称之为"血统选举"。

投票只在政府控制的地区举行，而叙利亚北部和东部很多地区处在反叛者控制之下。

据美联社大马士革6月3日电，挥舞着领导人照片和国旗的数千名叙利亚人誓言效忠于总统巴沙尔，他们周二参加了总统选举投票。

一些人在选票上留上血印，另一些人选择在其他投票人和摄像机的可视范围内投票，而不是为了不受干扰在隔帘后面投票。

男男女女们佩戴着巴沙尔总统头像的印章，并表示让他再度当选将使这位叙利亚领导人更具合法性，从而找到解决这场持续了三年之久冲突的办法。

此次总统选举投票仅在政府军控制的地区展开，而且巴沙尔的获胜将给予他第三个7年任期，使其加紧巩固权力，并很可能进一步增强其打击叛乱分子的决心。

在大马士革市中心的一个投票站，政府向愿意刺破手指、用鲜血投票的选民提供了一盒大头针。刺破手指象征着宣誓效忠和爱国主义。

一些刺破手指的选民一再表示将挤出足够多的鲜血，在选票上的巴沙尔名字下画圈。但大多数选民还是选择用墨水画圈。

据法新社大马士革6月3日电，政府控制地区的叙利亚人3日在引发争议的总统选举中投票，现任总统巴沙尔指望这场选举来加强其统治，但是流亡的反对派抨击这场选举是个"闹剧"。

巴沙尔面对的是两个鲜为人知的挑战者，尽管已经打了三年内战，但巴沙尔有望获得决定性胜利。不过，联合国警告说，这场选举可能使内战拖得更长。

巴沙尔政府控制之外的大约60%的地区没有举行投票，其中包括第二大城市阿勒颇大片地区。

不过第三大城市霍姆斯的市中心举行了投票。上个月初，在遭到两年毁灭性围攻后，叛军撤出了到处沦为废墟的霍姆斯市。这对其家族在叙利亚掌权40多年的巴沙尔总统来说是个鼓舞。

在首都大马士革，选民们在投票站早上7点开门前就排队等候。尽管叛军从郊区不时进行炮击，但是首都牢牢地控制在政府手中。

在首都的大街小巷，到处是赞美巴沙尔的广告牌，不过在投票站内，他的两位挑战者--哈桑•努里和马希尔•哈贾尔--的照片与总统的照片摆放在一起。

记者询问的选民无一人说将票投给了两位挑战者。两位挑战者来自政府容忍的反对派阵营。

但是有很多选民对总统表示同情和支持。46岁的欣德•胡姆西说，她弄破手指，在巴沙尔名字下面的圆圈上留下了一个血指印。

她对记者说："我想以血投票给总统。他是最棒的。"

据埃菲社华盛顿6月2日电，美国政府表示即将举行的叙利亚大选是"虚假"的，并警告说美国不会承认大选结果。

国务院发言人珍•普萨基说，"这次大选是一个冷酷独裁家族的遗产，显然我们不会承认它的结果"。

普萨基还说，3年多的战争让成千上万叙利亚人流离失所，而且叙利亚今年通过法律将候选人范围限定在最近10年生活在叙利亚的人士，"流亡在外的反对派被排除在外"。

据俄新社布鲁塞尔6月3日电，北约秘书长拉斯穆森表示，北约28个成员国没有一个国家承认叙利亚总统的大选结果。

拉斯穆森表示，"叙利亚总统大选是一场闹剧，不符合自由、公正和公平选举的国际标准。我相信没有一个盟友承认这个所谓选举的结果"。