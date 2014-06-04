蓝色的国旗代表着祖国的主权和尊严

哈通社阿斯塔纳6月4日电，世界上所有真正意义上的独立主权国家都有自己的国旗，我们伟大祖国哈萨克斯坦也与这些国家一样拥有自己的国旗。我们因象征着国家独立与主权的庄严国徽、蓝色的国旗和振奋人心的国歌而深感骄傲。

通过这些象征全世界认知我们，了解我们。各个国家的每一位公民都像爱护自己的眼睛一样爱护着自己国家的国旗。当然哈萨克斯坦人民也不例外。 纳扎尔巴耶夫总统曾说："我们在蓝色的天空下过着太平的日子，我们热爱和平，我们向往和平，哈萨克斯坦清一色的全蓝国旗象征着幸运、安宁、和平与统一，它昭示着哈萨克人民热爱大自然、向往自由的美好生活"。 象征着独立与主权的哈萨克斯坦国旗迎风飘扬在联合国总部宽阔的广场上空。我国宇航员塔勒哈特•穆萨巴耶夫将天蓝色的国旗带到了空间站。我国体育健儿在众多国际大赛中以优异的成绩让哈萨克斯坦天蓝色国旗多次升起在赛场上空。两年前，在伦敦奥运会上我国选手所向披靡的优异战绩极大地鼓舞了哈萨克斯坦人民。当奥运会赛场上 7次奏响哈萨克斯坦国国歌，国旗一次又一次升起时，那动人的场面，昂扬的旋律，让全世界哈萨克人热血沸腾，心潮起伏。 纳扎尔巴耶夫总统说："我们经过长期前赴后继的英勇奋斗才取得国家独立和民族解放，因而我们极为珍惜来之不易的独立自主权利。我们应像爱护自己的眼睛一样爱护代表独立自主的国家象征，哈萨克斯坦每个公民应尊重和爱护国旗、国徽和国歌，这是每个人的义务和责任。因为它们是国家认同的价值所在"。 祝国家象征日快乐，祝愿哈萨克斯坦繁荣昌盛！