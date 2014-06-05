阿根廷世界杯首发名单

哈通社阿斯塔纳电，据天山网援引新浪体育消息， 3比0，随着阿根廷国家队在纪念碑球场的再一次胜利，阿根廷国家队本届世界杯的首发阵容也初见端倪，本场比赛发挥出色的帕拉西奥抓住这最后机会巩固了自己右路的位置，因为阿奎罗和伊瓜因受到伤势影响，梅西也将从边路更多地回撤中路，在弥补中路进攻不利的同时，也将更多地出任组织角色，策动迪马利亚和帕拉西奥的双翼齐飞。

虽然世界杯前的热身赛是找回状态、巩固主力位置的最好机会，但是俨然已成为主力的球员则更担心自己在热身赛中受伤，毕竟谁也不想重复当年西塞被郑智铲断世界杯前途的一幕发生自己身上，如此说来，梅西今天踢得不兴奋完全可以理解。因为阿奎罗感冒和伊瓜因轻伤的原因，本场比赛搭档拉维奇的梅西更多地被赋予了主攻的角色，不过立功心切的他恰恰浪费了多次射门良机。当上半场进行到第30分钟时，帕拉西奥将即将出界的球成功挽回并送出了绝妙的助攻，然而中路包抄的梅西却一脚将球打飞，而接下来他则帅气地一脚将球门后的广告牌踢破。在上半场比赛即将结束之际，迪马利亚扣过对方门将想传给空门的梅西，可惜梅西慢了一步，皮球提前被对方解围。 上半场"主攻"不行，梅西下半场更多地回撤参与了"助攻"，当下半场比赛进行至第50分钟时，梅西利用任意球机会助攻马斯切拉诺破门，但是从某种角度来说，梅西这脚任意球的真实意图还是"主攻"，只可惜他罚出的任意球刁钻地击中了立柱，好在弹回的皮球完成了"助攻"的使命。但是从下半场比赛不难看出，梅西更多地回撤中路与加戈一前一后组织进攻，梅西在大禁区前沿中路一旦拿球，他就会吸引多名防守球员的围抢，而这恰恰也为其他球员营造了进攻的空间，而阿根廷的第三粒进球恰恰最直接地做出了体现。因此，阿根廷的中锋位置将由阿奎罗或者伊瓜因担任，梅西回撤出任前腰或者影子前锋，迪马利亚和帕拉西奥分居两翼，一攻一守的加戈和马斯切拉诺出任双后腰。 相比于阿根廷豪华锋线错综复杂组合才敲定，阿根廷略显孱弱的防线则显得更加稳定。虽然上半场因抢断有些拉伤的德米凯利斯在下半场就被巴桑塔换下，但赛后经过确认并无大碍的曼城中卫势必会在世界杯上统领阿根廷的后防线，而练习了90分钟发球的罗梅罗毫无疑问将成为阿根廷的首发门将。 阿根廷国家队预计首发阵容：罗梅罗；萨巴莱塔、费德里科、德米凯利斯、罗霍；加戈、马斯切拉诺；帕拉西奥、迪马利亚、梅西；阿奎罗(伊瓜因)。