希拉里首次公开宣布有意参加美总统大选

哈通社阿斯塔纳6月6日电，据新华网援引美国全国广播公司4日报道，美国前国务卿希拉里近日接受《人物》杂志专访，称有意参加2016年美国总统大选，并表明已不再受白宫性丑闻影响，希望可以"活在当下"。分析指出，这应是希拉里首度公开宣布有意参加2016年美国总统大选。

在专访中，希拉里表示"希望看到一位女总统"，但仍在考虑该决定是否适合自己。

此外，希拉里还表示，自己已经走出丈夫克林顿和白宫前实习生莱温斯基的性丑闻阴影，并称要"活在当下"。

1998年，希拉里的丈夫、时任美国总统克林顿和白宫实习生莱温斯基的性丑闻曝光。上个月，现年40岁的莱温斯基在美国媒体撰文旧事重提，使得克林顿性丑闻再次成为热点。

而针对此前有报道称希拉里曾斥莫尼卡•莱温斯基为"自恋蠢疯子"，希拉里拒绝置评，称自己不会对"过去发生的及未发生过的事情做出评论"，她认为"每个人都要面向未来"。（宗禾）

普京反击称希拉里"软弱"

俄罗斯总统普京4日表示，美国前国务卿希拉里将其比作希特勒是"软弱"的表现。

希拉里此前在谈到乌克兰问题时称，俄领导人试图重新划定东欧边界的做法就像希特勒在20世纪30年代的行为一样。对此，普京4日在接受电视台采访时回应称："最好不要和女人争论。克林顿夫人在讲话时从来都不是十分优雅。"

普京同时表示，在希拉里还是国务卿时，两人曾"就众多国际问题进行过诚恳对话"。普京认为即使在当前情况下，两人也可以达成一致。

但普京强调，希拉里把他比作希特勒过激了。"人们越界太远，不是因为他们强大，而是因为他们软弱。"