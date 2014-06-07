三星继承人或将面临天价遗产税 除接受外或别无他选

哈通社阿斯塔纳电，据路透社消息，目前抱病的三星集团掌门人李健熙的子女面临的遗产税，堪称有史以来金额最高的遗产税之一，而且似乎除了缴纳之外别无他法。

据计算，根据韩国50%的最高遗产税率，李健熙现年45岁的儿子、集团最有希望的接班人李在熔和他的两个妹妹可能需要缴纳约60亿美元的遗产税。 相比之下，今年全年美国征收的遗产税和赠与税预计仅有160亿美元。这一税种长期以来在美国政坛备受争议，而许多美国富人也极力避税。 不过李家若想减少税负，则可能会削弱其对三星帝国的掌控，并有可能招致公众的谴责。目前李家通过结构复杂、环环相扣的股权安排来控制这个庞大的帝国。 李健熙的资产主要是在三星电子和三星生命的持股，总市值约13万亿韩元(127亿美元)。以目前股价水平计算，总遗产税可能超过60亿美元，取决于适用何种税率。 由于持有这些股份对于保持各个子公司的管理权至关重要，分析师表示，李家会不惜代价保留这些股份。 Jipyong律师事务所的注册公共会计师Ku Sang-su说："通常的策略是去世前调整资产的数量，借助法律允许的抵扣，或是通过赠与资产降低遗产税。不过6万亿韩元的量级，借助抵扣的意义不大。一但李健熙去世，没有太多减少遗产税的选择。" 现年72岁的李健熙上个月因心脏病发作入院。据称他的身体状况正在逐步改善，但还不清楚此后他是否还会像以往那样在集团扮演重要的角色。 三星集团发言人拒绝就接班计划发表评论。