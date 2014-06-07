研究称睡眠好有助于提高记忆和学习

哈通社阿斯塔纳6月7日电，据BBC报道，科学家发现睡眠质量好可以改善学习和记忆力。中国和美国的科研小组利用高倍显微镜技术捕捉到了人在睡眠时脑细胞之间神经元的触处。

该项研究被发表在《科学》杂志上，研究显示即使是最强化的训练都不能代替所损失的睡眠。

专家们说，这是一项非常有意义的研究，它揭示了记忆的原理。 睡眠对学习和记忆的重要性已经广为人知，但是人在睡眠时大脑内部到底发生了什么一直备受争议。 纽约大学以及北京大学的研究人员利用显微镜观察正在睡觉或是缺乏睡眠的动物。 研究发现正在睡眠的老鼠大脑的神经元之间的联系要多得多，因此它们能学习更多的东西。 研究人员还发现深度和慢波睡眠对记忆力的形成是非常必要的。因为在这个睡眠阶段，大脑并没有闲着，而是"回放"白天早些时候的活动。 研究人员表示，睡眠可以提高神经细胞之间的联系，这一点是新的发现，之前没有人知道。 研究人员还说，人在睡眠时大脑并不是安安静静的，它有助于脑细胞之间进行联系沟通。 去年，人们还发现睡眠帮助大脑清除"垃圾和毒物"。因此，现代人睡眠不足令人担忧，尤其是一些人对睡眠不足可能导致"严重健康问题"认识不足。 睡眠不足可能引发癌症、心脏病、二型糖尿病。感染和肥胖症等。 福斯特教授认为，如果睡眠好了我们都将可能成为"更好的人"。