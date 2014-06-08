七国集团首脑峰会：朝鲜必须废弃所有核项目

哈通社阿斯塔纳6月8日电，据新华网援引韩国媒体报道，美国总统奥巴马等七国集团(G7)首脑在布鲁塞尔表示，"强烈谴责朝鲜不断进行的核开发和弹道导弹开发举动"。

报道称，G7首脑6月4日和5日两天在比利时首度布鲁塞尔举行了首脑会谈，发表了包括朝鲜核问题在内的多达40项的共同宣言。 在共同宣言第36条，G7首脑们提到了朝鲜问题，并敦促道"朝鲜必须放弃现有的一切核武器，以及包括核导弹在内的所有弹道导弹开发计划"，"朝鲜应该严格遵守联合国安理会决议和2005年9月六方会谈上达成的协议内容"。 针对朝鲜人权问题，首脑们在共同宣言中表示"对于联合国朝鲜人权调查委员会的报告书中指出,朝鲜在进行有组织的、大范围的人权蹂躏行为深表忧虑"，"朝鲜应该立即停止这种人权压制"。另外，首脑们还表示，在绑架等相关问题上朝鲜政权也应该与联合国机构进行真诚的协商。G7首脑们强调会继续合作，制定出追究朝鲜政权人权侵害相关责任的方案。 此次会谈一开始计划在俄罗斯索契举行八国集团(G8)首脑会议，但是为了表示对俄罗斯强行"吞并"乌克兰克里米亚地区的反对，最后决定在布鲁塞尔举行除俄罗斯以外的七国峰会。