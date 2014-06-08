乌新总统宣称称绝不放弃克里米亚

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，乌克兰总统波罗申科周六（6月7日）宣誓就职，并提出为该国动荡的东部地区带来和平的计划。

48岁的巧克力大亨波罗申科在5月25日举行的乌克兰大选中获胜之后，提出向该国东部人民做出让步，并表示他不想发动战争或者报复。

但同时，他向俄罗斯总统普京表示，克里米亚会一直属于乌克兰。

基辅指责莫斯科支持乌克兰东部顿巴斯地区的武装人员，俄国否认这些指称。

波罗申科在包括美国副总统拜登在内的数十位外国领导人面前在基辅的乌克兰议会宣誓就职。

波罗申科宣誓就职之后提出结束乌克兰危机的计划，内容包括在该国东部提前举行地方选举，并向地方政府下放权力。

他表示："尽管乌克兰人民付出巨大牺牲，我不想要战争，不想报复"。

波罗申科呼吁该国东部地区的分离分子放下武器，并称他将保证所有没有伤害他人者不会受到刑事指控。

但同时，他指出："与黑帮和杀人者谈判不是我们的方式"。

BBC在基辅记者斯特恩说，波罗申科的讲话一部分是用俄语讲的，此举是在向东部顿巴斯地区居民做出暗示，准备在是用俄语问题上做出让步，并计划为俄国武装人员回国提供安全通道。

但是，波罗申科在谈到克里米亚主权并重申他希望乌克兰加入欧盟的时候，引发与会者起立鼓掌。

波罗申科提出，克里米亚过去是、现在是、将来也是乌克兰领土。

他表示，周五（6月6日）在诺曼底与俄国总统普京短暂会面时明确做出了上述看法。

波罗申科还说，乌克兰领土完整没有讨论的余地。