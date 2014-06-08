联合国大会一致通过决议 设立纳尔逊•曼德拉奖

哈通社阿斯塔纳6月8日电，据新华网报道，第68届联合国大会6日一致通过决议，决定设立纳尔逊•曼德拉奖，在向曼德拉致以敬意的同时表彰那些取得出色成就并对联合国宗旨和原则作出巨大贡献的个人。

联大在当天通过的决议中指出，曼德拉不仅在非洲争取解放和团结的斗争中发挥了领导作用，也在解决冲突、改善种族关系、促进和保护人权、和解、性别平等、儿童和其他弱势群体的权利以及改善穷困和不发达社区状况等领域作出了贡献。

决议说，联大希望对纳尔逊•曼德拉非凡一生和卓越贡献进一步表达敬意，决定设立荣誉性质的联合国纳尔逊•曼德拉奖，用以表彰那些取得出色成就并对联合国宗旨和原则作出巨大贡献的个人。

联合国秘书长潘基文在决议通过后发表讲话，对联大一致通过该决议表示热烈祝贺。他说，当今世界依然存在种族主义和不平等现象，民众、社区以及国家依然饱受仇恨、分裂和战争之苦。潘基文还说："向曼德拉致以敬意的最佳方式不是言语和仪式，而是用行动接过他传递给我们的火炬。"

2009年11月，联大通过决议，决定从2010年起将每年7月18日定为"纳尔逊•曼德拉国际日"。