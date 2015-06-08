哈中连云港物流场站项目促丝绸之路经济带互联互通

哈通社阿斯塔纳电,据人民网报道, 中国与哈萨克斯坦连云港物流场站项目于5月下旬正式投产。哈萨克斯坦外交部亚非司司长图马科夫日前在接受"中国媒体丝路行"记者团采访时说，连云港物流站投产是推进共建"丝绸之路经济带"构想的一大重点项目。

图马科夫介绍，项目投产后，东南亚国家的货物将可以经由连云港港口中转，经陆路运往哈萨克斯坦及欧洲。与海运相比，所需时间由之前海运的45天将缩减至15天，这对增强哈萨克斯坦货物过境运输能力有重要意义。 谈到哈国其他互联互通项目时，他介绍说，目前哈萨克斯坦完成了"西欧-中国西部"交通走廊三分之二的改造任务，目前正在加快改造自哈萨克斯坦中区域到俄罗斯边境的道路。此外，哈萨克斯坦还在拓展自阿拉山口到哈萨克斯坦境内的铁路运输能力。 在哈中经贸合作领域，图马科夫表示，哈方欢迎中国企业扩大在哈投资，目前，哈方正在研究相关政策，以创造有利的投资环境。一直以来，油气运输和货物贸易占双方贸易主导。他说，中方在新技术利用方面经验丰富，哈方希望双方着力发展技术转让，提升合作的"技术含量"。 针对基础设施融资难的问题，中方提出组建亚洲基础设施投资银行的倡议。图马托夫认为，亚投行是对世界银行和亚洲开发银行投资业务的有益补充，哈方希望积极参与亚投行的筹建工作。 "哈中领导人在5月上海会见时就亚投行的筹建交换了意见，"他说，"预计相关专家组将在10月就银行的筹建工作进行讨论。"