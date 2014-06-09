航拍照片展示地球不可思议的壮观景色（组图）

哈通社阿斯塔纳6月9日电，据新华网报道，2014年6月7日，每日邮报发布一组航拍照片，展示了地球上世界各地城市或景观在空中鸟瞰时展示出不可思议的壮丽景色。

当我们俯瞰世界时，一些雄伟的城市和遥远的风景地貌会呈现出令人难以置信的奇特景象。英国《每日邮报》6月7日报刊登了一组图片，展示了令人超乎想象的地球远景。

从照片中可以看到，纳米比沙漠边缘的斯瓦科普蒙德盐厂看起来极像火星的表面，马达加斯加岛(非洲岛国)的稻田则像一位娴熟的蛋糕师手下的作品。普通视角中的马累，建筑成群，颜色鲜亮扎眼，算不上赏心悦目;而从空中看，在周围平静的蓝色海洋的映衬下，这里亦呈现出一番壮观景象。印度拉贾斯坦邦蓝色和金色的城市同样拥有值得注目欣赏的景色。

对常去纽约的人们来说，中央公园是一片绿洲，而从空中俯视，其俨然是高楼大厦林立的曼哈顿区的一块明显的印记。从每个角度看，标志性建筑总能无比闪耀，但对于杜布罗夫尼克和巴黎的旧城来说，俯瞰的景象最佳，远处的凯旋门在暮光下便成了天际线处的焦点。

图为马达加斯加的梯田 图为纳米比亚的纳米布沙漠 边缘的粉红色的斯瓦科普蒙德盐厂看起来像火星 图为焦特布尔 印度拉贾斯坦邦的第二大城市，被称为"蓝色的城市" 图为贾伊 印度拉贾斯坦邦的黄色石头镇 图为美国芝加哥，阴霾的天空下，芝加哥市中心明亮的灯光使整个城市呈现出明亮的橙色。 图为越南河内美丽富饶的的农业区 图为美国纽约曼哈顿中央公园的绿色灯塔像摩天大楼一样闪闪发光 图为马尔代夫色彩明亮的楼房 图为英国威尔特郡的朗迷宫 图为克罗地亚杜布罗夫尼克古城 图为荷兰南部郊区的郁金香小镇 图为月光下的法国巴黎 图为纳米比亚的沃尔维斯湾 图为西班牙巴塞罗那，一个繁忙的港口城市 图为迪拜，阿里山港口和朱美拉棕榈岛的沙漠景观。 图为埃及开罗