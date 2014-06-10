乌拉尔摩托车打入中国市场 首家店在沪开业

哈通社阿斯塔纳6月9日电，据透视俄罗斯报道，一家名为"Yiqi Motorcycle Trade Co."的中国公司成为伊尔比特摩托车中国经销商，首家销售中心即将在上海开业，并将于6月正式对外销售。该公司还计划在北京和重庆开设销售中心，伊尔比特摩托车厂总经理伊利亚•哈伊特（Iliya Khait）表示，公司2014年计划销售90辆摩托车（该厂2013年总产量为1200辆）。 除中国市场外，伊尔比特摩托车厂今年还计划完成在菲律宾、韩国和泰国成立分销中心以及申请许可证的工作。哈伊特表示："此外，我们希望能够增加日本市场燃油喷射摩托车的销量（'乌拉尔'摩托车目前装备喷油器发动机--编者注）。亚洲市场潜力完全可以与欧洲相媲美。"

上世纪90年代末，伊尔比特摩托车厂濒临破产。由于国内市场消失，该厂在1992-2002年期间的产量缩减了110倍。以伊利亚•哈伊特为首的工厂新主人从"联合机器制造厂"所有者卡希•本杜基泽（Kakhx Bendukidze）手中买下工厂所有权，并开始关注国外市场。今天，伊尔比特厂超过50%的产品销往美国，其余产品销往加拿大、澳大利亚和欧洲。如今，进口零部件占用"乌拉尔"摩托车60%的成本，车辆售价为10000美元起。