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    08:50, 10 六月 2014 | GMT +6

    叙利亚总统阿萨德宣布大赦

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    哈通社阿斯塔纳6月10日电，据俄新网6月9日报道，法新社援引叙利亚电视台消息，上周赢得叙利亚总统选举的现任总统阿萨德宣布大赦。

    维权人士表示，叙利亚监狱中关押着1.8万名囚犯。

    叙利亚媒体报道说，阿萨德在6月3日举行的选举期间获得88.7%选票。

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