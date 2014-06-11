中国兰新铁路第二双线重联试验启动

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，备受关注的中国新疆首条高速铁路进入重联试验阶段。将来正式开通运营时承担运行任务的主机型--CRH5型动车组在新疆高铁上首次亮相。

重联试验是联调联试工作的一部分，与其他时段联调联试不同的是，重联试验是两列动车组连挂在一起，组成一列进行试验。据乌鲁木齐铁路局联调联试指挥部相关工作人员介绍，兰新铁路第二双线新疆段乌鲁木齐至鄯善北区段的重联试验将进行5天的时间。在这段时间内，重联动车组将对高铁线路情况、桥梁隧道工程适用性、牵引供变设备状况、振动噪声、声屏障、电磁环境、综合接地等各项数据进行综合检测。列车试验运营最高速度可达每小时250公里。 据了解，担任此次重联试验的CRH5型动车组适用于高寒地区的高速铁路运行，该机型是经过中国哈（尔滨）大（连）铁路正式运行验证的机型。车型全列定员622人。考虑到将来正式运行时可能出现的客流高峰，需要将两列动车连挂运行来提升运能，所以进行重联试验。这种试验方式在其他高速铁路上也都会进行。 兰新铁路第二双线自兰州铁路枢纽兰州西站引出，经中国青海省西宁，甘肃省张掖、酒泉、嘉峪关，新疆维吾尔自治区哈密、吐鲁番，引入乌鲁木齐站，全线共设31个车站。该铁路为双线电气化国家I级铁路客运专线，设计最高时速250公里，线路全长1776公里，是目前世界上一次性建设里程最长的高速铁路。 兰新铁路第二双线（新疆段）全长710公里，于2010年3 月开工建设。四年多来，各参建单位克服线路穿越戈壁荒漠、沿线极端天气多发等困难，科学组织施工，攻克了防风工程等多项世界铁路建设难题，确保了工程安全顺利推进。今年6月3日进入联调联试阶段。 据介绍，作为中国《中长期铁路网规划》和西部大开发的重点工程，兰新铁路第二双线建成后，将在甘肃、青海、新疆三省区间形成一条新的大能力快速铁路通道，不仅将完善中国西部铁路网，大大提升亚欧大陆桥铁路通道的运输能力，增进西部地区与华北、华东和西南地区的经济文化交流，加快沿线工业化、新型城镇化进程，而且对打造中国向西开放的桥头堡，加快建设新丝绸之路经济带，促进新疆实现跨越式发展和长治久安，将产生深远影响。