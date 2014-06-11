澳大利亚海岸一大白鲨被神秘怪兽吞噬

哈通社阿斯塔纳6月11日电，据国际财经时报报道，最近，一部纪录片讲述了一条长9英尺（2.7米）的大白鲨在澳大利亚海岸被一神秘怪兽"野蛮吞噬"的话题，而纪录片的制作者大卫•里格斯（David Riggs）正试图找出制造了这一攻击的神秘怪兽。

影片名为"超级捕食者"（Super Predator），在其中可以看到11年前里格斯在南大洋追踪到的捕食者攻击并杀害大白鲨的记录。

里格斯是一位摄影师，多年来他一直在寻找到底是什么能够杀害海洋中的超级捕食者。

在影片中，澳大利亚的科学家们解释说，大白鲨被贴上了跟踪设备。他们称大白鲨四个月后在深海中被神秘怪兽吃掉，其身上的跟踪标签被冲上岸，距离其最初被标记的位置约4公里远。

在影片中，里格斯说："当我第一次得知来自大白鲨标签上的数据时，我大吃一惊。"鲨鱼游到1900英尺深时出现巨大的温度变化，几秒钟内从7摄氏度升至25摄氏度。

科学家们解释说这只可能是鲨鱼被另一个物种吃掉了--后面的温度意味着标签进入到另一个动物的胃中。

"我和其他参与者都好奇'那是什么'"里格斯说，"它显然是被吃掉了。但什么能够吃掉那么大的鲨鱼？是什么能够杀死一只9英尺长的大白鲨？"

纪录片探讨了一些可能性，或者是类似于Kaiju和Godzilla之类的传说中的生物，或者是另一只更大的鲨鱼，由于太饿而开始攻击自己的同类。

"看看吃掉它的动物的资料，26摄氏度，这个温度非常高，但还达不到哺乳动物的温度，但要保持这个体温，应该是一个相当巨大的动物--动物越大，越能保持较高的体温。"

"物种中有许多关于巨大生物的概念，对我来说这是有道理的。"