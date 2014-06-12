乌克兰拒绝俄天然气打折建议 普京提出警告

哈通社阿斯塔纳6月12日电，据新华网报道，11日，俄罗斯、乌克兰和欧盟代表就乌克兰天然气价格问题举行的新一轮谈判结束后，乌克兰能源部长表示，乌不接受俄提出的天然气折扣，"俄方提出的定价方式具有政治因素。"他认为，还有一个解决天然气问题的机构--斯德哥尔摩法庭。但俄罗斯总统普京当天警告称："俄罗斯的天然气谈判是完全公开和透明的。如果我们的报价（合同价打折100美元，最终价格每千立方米385美元）被拒绝，那么我们将转到一个完全不同的阶段。这不是我们的选择，我们也不想这样做。"

据俄新网11日报道，9日晚，欧盟、乌克兰、俄罗斯三方能源部长在布鲁塞尔就天然气价格问题展开新一轮谈判。经过长达7个小时的讨价还价，三方谈判再次陷入僵局。至此，三方谈判已进行了5轮。根据此前达成的协议，俄要求的天然气价格为每千立方米485美元，而乌克兰要求的价格是每千立方米268.5美元。外界普遍担心新一轮谈判失败后会加大俄罗斯"断气"的风险。11日，三方再次举行新一轮会谈。俄国家能源安全基金会会长表示，俄已表现出最大限度的妥协。 据《乌克兰先驱报》报道，为了推动谈判，普京与德国总理默克尔通了电话。普京强调，尽管有困难，俄代表团还是从建设性立场出发继续举行谈判。"俄气"公司总裁米勒表示，决定将对乌引入天然气供应预付款制度的期限推迟至16日。 俄乌因天然气价格闹得不可开交之际，乌总统波罗申科下令在顿涅茨克和卢甘斯克两州建立人道主义走廊，希望缓和国内动荡局势。俄外长表示，俄将在民兵协助下向乌东部提供人道主义援助。莫斯科国立大学专家别兹巴利科认为，经济因素是波罗申科想尽早结束战争的主要原因，乌军方现在每天花费300万美元打仗，为难民建立人道主义走廊，不过是笼络人心罢了。