欧洲足球官员促国际足联主席布拉特下台

哈通社阿斯塔纳6月12日电，据BBC报道，在圣保罗召开的国际足联大会上，欧洲足球官员对国际足联（FIFA）主席布拉特的领导能力提出质疑。

荷兰足球协会主席麦克尔•凡•普拉格说，在布拉特执掌国际足联期间，该足球管理机构腐败丑闻缠身，布拉特如果不下台，国际足联的声誉就无法恢复。

普拉格说，人们把国际足联和腐败、贿赂相提并论，觉得国际足联是个老关系户网。

本届世界杯开幕前夕，普拉格在巴西城市圣保罗接受荷兰媒体采访时说，国际足联的形象因为过去几年发生的事情被严重玷污。

"几乎没有人把国际足联看成是严肃认真的机构，无论如何，布拉特对这一点负有无可推卸的责任。" 普拉格说，布拉特应该在明年卸任，而不应该再寻求连任。

英国足球协会主席，格里格•戴克也对布拉特周一有关种族主义的言论提出批评。

布拉特周一（6月9日）指责英国媒体报道国际足联涉嫌贪腐是出于种族主义心态，对此英国足球协会主席戴克说，布拉特的此番讲话是"完全不能接受的"。

戴克说，"所有的指称与种族主义毫无关联，所有的指称都涉及腐败。"

欧洲足协副主席戴维•吉尔也认为，布拉特不应该争取连任，而应该遵守此前的承诺在2015年卸任。 他说："需要全面、坦率和公开讨论： 国际足联究竟该何去何从。"

上周出版的英国《星期日泰晤士报》报道称，前国际足联副主席哈曼为帮助卡塔尔获得投票向世界各国的足球官员行贿高达300万英镑。