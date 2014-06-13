巴西世界杯开幕!残疾球迷开球 拉丁天后激情献唱

哈通社阿斯塔纳6月12日电，阿斯塔纳时间6月13日凌晨零点15分，第20届国际足联世界杯在圣保罗的科林蒂安竞技场举行，此次开幕式耗时仅仅25分钟，巴西人用极具民族特色的形式，向全世界展现了这个美妙南美国度的风采，拉丁天后珍妮弗-洛佩斯领衔献唱主题歌。整个仪式通过电视画面，发送到全世界200个国家和地区，有160家电视台将进行现场直播，30亿观众通过电视或网络观看。

参与世界杯开幕式的总共有500名演员，外加150名技术人员、150名制作人员及演员统筹。开幕式正式开始，球场中央的巨大球形LED显示屏用32个参赛国的文字欢迎大家的光临，这个显示屏由90000个LED灯组成，能创造出7000尼特的亮度。紧接着，球形显示屏展现出宇宙开创时的场景。开幕式主题一自然部分的表演拉开帷幕，参加这次开幕式表演的所有演员都来自圣保罗当地，他们合力展现出世界初创时的美妙画面，江河汇集，地貌发生变化，植物及动物逐渐出现，人类随之诞生。 开幕式第二部分的主题恰恰就是人类，巴西最古老民族瓜拉尼人的扮演者出现在场地中。桑巴音乐中最重要的乐器之一阿比斗的放大版出现，各种乐器汇聚在一起，随着音乐响起，热情的舞蹈演员来到场地中央尽情展现着巴西各地样式不同的舞蹈，最为人们所熟知的桑巴舞点燃全场，穿着白色上衣红色裙装的女郎们摇曳着身姿。压轴的是阳刚色彩十足的巴西战舞，这是介于艺术及武术之间的独特舞蹈，也是巴西国技之一。这一部分主要演绎的是巴西的艺术与舞蹈。

开幕式第三部分的主题自然是足球。首先出场的竟然是裁判，哨声响起，足球的精灵们出现在场地中央，代表本次32个参赛队的64个孩子随之出现，其中唯一的女孩叫做伊莎贝拉。球形显示屏展现出本次世界杯用球桑巴荣耀的画面。一面巨大的巴西国旗进入场地，并停在球形显示屏旁边。一位名叫茱莉亚诺-平托的残疾人身穿特殊装置为本次大赛开球，球形显示屏缓缓打开，变成一个圆形表演舞台。

主题曲"我们是一家"随之唱响，拉丁天后詹妮弗·洛佩兹与饶舌天王皮特保罗和巴西歌手克劳迪娅·莱蒂共同献唱。在3位歌手的带动下，全场欢声雷动，成为欢乐的海洋。相信这首歌曲也能够像此前许多经典的世界杯主题曲那样广为传唱。开幕式在舞蹈中结束，巴西世界杯的精彩比赛即将上演。