朴槿惠重组韩国政府内阁 七部门长官换人

哈通社阿斯塔纳6月13日电，据韩联社13日报道，韩国青瓦台发言人闵庚旭13日举行记者会公布了内阁改组方案，朴槿惠政府第二期内阁阵容出炉。17个政府部门中有7个部门的长官换人，韩国前财长、执政党新世界党议员崔炅焕获得经济副总理提名。

具体来看，韩国教员大学前教授金明洙获得教育部长官提名，教育长官将兼任社会副总理；首尔大学教授郑宗燮获安全行政部长官提名;首尔大学教授崔杨姬获未来创造科学部长官提名;韩国ARIRANG国际广播电台社长郑成根获文化体育观光部长官提名;雇佣劳动部前任次官（副部长）李基权获雇佣劳动部长官提名；新世界党议员金姬廷获女性家庭部长官提名。海洋水产部长官李柱荣留任。

分析认为，朴槿惠任命自己的亲信崔炅焕为经济副总理，今后对青瓦台和内阁的控制力将得到加强，同时这也显示出朴槿惠在国政运营上对经济的重视。闵庚旭介绍说，此次更换七个部门的长官意在稳步推进"国家大改革"和"经济改革三年规划"等重大国家课题，同时加快教育和社会文化方面的改革步伐。

据闵庚旭介绍，经济副总理提名人崔炅焕曾任新世界党国会代表、知识经济部长官、《韩国经济》报社评论员，精通经济政策、实体经济和政治；教育部长官提名人金明洙曾任国家教育课程政策咨询委员、韩国教育行政学会会长、韩国教员大学教授，现任韩国教育学会会长，是一名教育行政方面的专家；未来创造科学部长官提名人崔杨姬曾任首尔大学融合科技研究院院长、三星未来技术培养财团首位理事长；安全行政部长官提名人郑宗燮现任韩国宪法学会会长，曾任首尔大学法学院院长；文化体育观光部长官提名人郑成根曾任SBS电视台的评论员和新闻节目主持人；雇佣劳动部长官提名人李基权现任韩国技术教育大学校长，曾任雇佣劳动部次官；女性家庭部长官提名人金姬廷曾任青瓦台发言人、新世界党政策委员会副委员长。