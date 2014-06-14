奥巴马称不排除军事帮助伊拉克平息叛乱

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，美国总统奥巴马周四（12日）表示，他的政府正在考虑采取包括军事行动在内的所有选择，来帮助伊拉克政府打败伊斯兰极端武装。

奥巴马总统说，美国将确保伊斯兰圣战组织在伊拉克没有立足之地。 此前逊尼派穆斯林极端武装以闪电般的速度攻陷了伊拉克北部城市摩苏尔和提克里特，并有新报道说，费卢杰和杜律亚也被占领。 伊拉克议会为对付北部危机就授予马利基总理紧急权力议案举行的投票，周四也被推迟，因为参加投票的议员人数不足法定标准。 奥巴马总统周四在白宫会见澳大利亚总理阿伯特时说："需要在军事方面采取一些短期的紧急行动。" 他表示，不会排除任何可能性，因为美国的确要保证伊斯兰圣战组织不在伊拉克或者叙利亚有永久的立足点。 但是白宫发言人卡尼周四表示，美国没有考虑派遣地面部队前往伊拉克，帮助平息该国的叛乱。 卡尼说，奥巴马总统所说的"不会排除任何可能性"，指的是不会排除对伊拉克反叛分子实施空中打击。 逊尼派穆斯林极端武装"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"本周在基尔库克省部分地区发动大规模攻击行动。 已经控制了叙利亚东部大片地区的"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"的目标，是在伊拉克和叙利亚建立一个跨边境的逊尼派极端武装分子的基地。