中国告诫英国：若想经济获益就勿批人权

哈通社阿斯塔纳6月14日电，据路透社报道，在中国总理李克强访英前夕，中国驻英大使告诫英国政府，如果想要和中国建立强大的经济关系，就不要对中国的人权问题指手划脚。本周四，英国一家大报披露独家消息说，中国曾威胁卡梅伦政府，如果不安排李克强和女王见面，中方就会取消总理的访英行程。第二天，星期五，中国驻英大使刘晓明在记者会上否认了这一报道。

刘晓明说，这类威胁不是中国做生意的方式，这只是一个安排方面的误会，中国认为总理与女王会面是正常的做法。

刘晓明在记者会上还说，过去英国政府对中国人权问题的关注方式，对中英两国关系造成了损害。 他说，国家和国家之间对一些问题有不同观点是正常现象，重要的是如何处理这些分歧。 英国外交部今年4月发表的一份关于中国人权纪录的报告惹怒了北京，该报告把中国列入"关注国家"名单，并称中国当局在2013年加大了对自由表达和结社集会的压制。 刘晓明认为这份报告对中国有偏见，并没有反映中国的真实全貌，他还说，英国人权方面也有问题，但他认为指手划脚不能解决问题。 虽然刘晓明称赞英国在许多方面都处于世界领先地位，伦敦也曾是中国投资的首选地，但他说，中国已经不再把英国看作是欧洲最重要的国家，现在德国、法国已经排在英国之前。 不过他希望中英之间建立起更好的关系，能很快让英国重新恢复在中国人眼中的"欧洲之巅"形象。 据报，这次随李克强一起访英的企业家人数之多前所未有，预期中英两国将签署总额达300多亿美元的商业协议。