优化投资环境法案极大地鼓舞了外商投资兴业热情

哈通社阿斯塔纳6月14日电，两天前，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫主持召开外国投资者理事会第27次全体会议。与会代表就优化投资发展软环境、保障投资者合法权益、国家工业创新发展第二个五年计划以及引进新技术等问题进行了热烈讨论。会议期间总统纳扎尔巴耶夫签署了《哈萨克斯坦共和国关于修改和补充优化投资环境法》的法案。欧洲重建和发展银行行长苏马∙查克拉巴蒂认为，哈萨克斯坦总统签署的法案从法律角度保护了投资者利益，为投资商创造了更广阔的发展环境和便利条件。

苏马∙查克拉巴蒂说："我们对决定非常满意，就在法案签署之后，我们作出了扩大对哈萨克斯坦投资规模的决定。欧洲重建和发展银行是哈萨克斯坦重要投资方之一，在20年之内，我们向哈萨克斯坦共计投资68.5亿美元，我认为，纳扎尔巴耶夫总统签署的法案将为哈萨克斯坦引进跟多的外资创造前所未有的战略机遇。因为一个国家的投资环境优势是加快发展最大的优势，不断优化的发展环境是加快经济发展最重要的条件之一。一个国家能否吸引外商投资，关键看环境的好坏。对引资国讲："没有梧桐树，引不来金凤凰"。环境好，就好比引资国"栽"下了一株茂盛的"梧桐树"，法案的出台是最好的广告，最好的金字招牌，资金、人才往往会不引自来，环境不好，落户了的客商也会跑掉。 苏马∙查克拉巴蒂还说："法案为投资商提供了许多优惠政策。纳扎尔巴耶夫总统在会议期间指出，政府将免除对国家工业化优先发展行业进行投资的外商前10年企业所得税和土地税以及前8年的企业财产税。另外，项目投入使用后，政府还将对投资者的资本性支出最高给予30%的补贴，哈政府将连续5年为实现工业化新阶段拨款1.6万亿坚戈，纳扎尔巴耶夫总统还与世行、欧洲重建和发展银行、亚洲开发银行及伊斯兰银行签署了合作框架协议。这说明，我们正在与一个积极创造投资发展最佳环境的国家进行合作，我坚信，这种合作终将为双方带来巨大的经济利益。"