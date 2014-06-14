中国国家能源局：组织好与俄罗斯及中亚等国重点能源合作

哈通社阿斯塔纳6月14日电，据凤凰网援引中新网13日报道，根据国家能源局网站消息，近日，中国国家发展改革委副主任、中国国家能源局局长吴新雄主持召开局长办公会议，研究部署近期要突出抓好的5项重点工作，以重要双边关系为平台，卓有成效地组织好与俄罗斯、中亚等国的重点能源合作。

5项重点工作是： 一、拟订并组织实施《中国国家能源发展战略行动计划(2014-2020)》确定的有关重大事项。 二、拟订并组织实施《中国国能源安全战略》确定的有关重大事项。 三、组织实施《中国能源行业加强大气污染防治工作方案》，突出抓好增供外来电力、保障天然气供应、发展核电和可再生能源以及提前供应国五油品等5个方面127个重大项目的落地。 四、以高访为引领，以重大项目为抓手，以重要双边关系为平台，卓有成效地组织好与俄罗斯、中亚等国的重点能源合作。 五、加强重组后中国国家能源局的自身建设，推动思想融合、文化融合、工作融合，进一步转变职能、简政放权，突出抓好党风廉政和反腐败工作，推进干部轮岗、交流、挂职，切实加强干部队伍建设。