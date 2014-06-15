印度新总理莫迪宣布将大力打击强奸犯罪

哈通社阿斯塔纳6月15日电，据新华网报道，印度新总理莫迪在议会宣布要大力打击强奸犯罪，同时呼吁国内政客停止"将强奸事件政治化"。然而，莫迪话音刚落，该国又连续发生多起恶性奸杀案。

据美国有线电视新闻网(CNN)13日报道，印度北方邦一名42岁妇女11日被5名男子先奸后杀，被吊挂在树上。报道称，被害人家属告诉当地警方，该女子10日失踪，遭到5名男子轮奸后惨遭杀害。当地警方称，已有3名男子承认对该女子进行性侵，但否认将其杀害。

美国《华盛顿邮报》13日称，12日，一名19岁女孩被发现吊死在北方邦一个村庄的树上。少女的家人确信其遭到强奸和杀害。但警方说，没有明显的谋杀迹象。12日，北方邦还出现一起轮奸案，一名妇女在一个警察局内遭3名警察轮奸。《华盛顿邮报》称，一些女性组织指责北方邦政府保护女性不力，要求北方邦首席部长引咎辞职。 路透社13日称，联合国暴力侵害妇女行为特别报告员拉什达•曼舒在一份报告中称，针对印度女性的暴力是系统性的。12日，印度政府反击称，这些说法"毫无根据"， "不同意把在印度针对女性的暴力贴上标签，类似报告带有偏见。"