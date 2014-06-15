俄罗斯要求乌克兰惩处俄驻乌使馆遭冲击事件责任人

哈通社阿斯塔纳6月15日电，据新华网报道，俄罗斯外长拉夫罗夫１５日对媒体表示，俄方要求乌克兰方面对俄驻乌使馆遭冲击事件责任人进行惩处，并向俄方赔偿该事件所造成的损失。

据俄塔社报道，拉夫罗夫当日表示，俄驻乌使馆遭冲击事件是"极其恶劣的"暴行。俄外交部已向乌克兰外交部发出照会，要求乌方惩处俄驻乌使馆遭冲击事件责任人，并向俄方赔偿该事件所造成的损失。 拉夫罗夫还表示，俄方对西方国家对俄驻乌使馆遭冲击事件所持立场表示"十分失望"。他说，西方伙伴拒绝支持俄罗斯向联合国安理会提出的有关该事件声明草案，俄方对此表示十分失望。 俄罗斯驻乌克兰大使馆１４日遭冲击。俄外交部随后发表声明说，在乌克兰当局不负责任的纵容下，"基辅的法西斯走卒"对俄罗斯驻乌使馆建筑物进行攻击，并对俄罗斯国旗进行侮辱，俄方对此表示极大愤慨。声明说，虽然俄罗斯外交部和俄驻乌使馆一再对乌克兰当局发出呼吁，但乌执法机构却没有采取任何措施保护俄驻乌使馆，此举公然违反乌克兰应承担的国际义务。俄方要求乌方采取一切必要措施，确保在基辅的俄罗斯外交人员安全。