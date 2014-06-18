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    09:34, 18 六月 2014 | GMT +6

    朴槿惠中亚之行：韩国在中亚最大的贸易合作伙伴-哈萨克斯坦

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    哈通社阿斯塔纳电，韩国总统朴槿惠开始自上任以来首次中亚之旅，从本月16日至19日期间，朴槿惠将访问乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和土库曼斯坦。据此前韩国外交部消息，韩国总统本次访问中亚三国主要目的在于"扩大与中亚三国贸易合作及加强韩国与以上各国关系"。


    标签:
    哈萨克斯坦 黄金储备
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