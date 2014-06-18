班加西领馆遭袭案 美抓获武装团伙首脑

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，美国国防部表示，已经抓获了涉嫌在2012年9月11日策划袭击利比亚班加西美国领事馆的团伙首脑。

美国特种部队6月15日在利比亚发动一次秘密袭击，并抓获阿赫迈德•阿卜杜•卡塔拉。 美国国防部发言人证实，该嫌疑人目前被拘押在利比亚境外的一个安全地点。 2012年9月11日的袭击中，美国驻利比亚大使馆被纵火焚烧，大使克里斯•斯蒂文思和其他三人死亡。 美国国防部新闻秘书约翰•科比在一份声明中透露，抓捕卡塔拉的特别行动没有伤及任何平民，所有参加行动的美国小分队成员都已经安全离开利比亚。 美国政府最初的调查认为，2012年对班加西美国领事馆的袭击是因为抗议美国拍摄的一部电影"侮辱"了伊斯兰教先知， 但随后的调查确认这是一起由当地激进武装组织发起的攻击。不过，美国《纽约时报》的报道仍然坚持认为，在全面的调查后发现，部分袭击者的确是因为对这一电影的不满参加了袭击美国领事馆的行动。 袭击事件后，美国曾经低调悬赏一千万美元捉拿凶手。 美国共和党指责民主党总统奥巴马当局，为了不影响奥巴马的2012年连任竞选，故意在袭击事件发生后掩盖有激进民兵参加攻击的事实真相。 今年5月，共和党主导的美国众议院投票批准成立一个委员会，调查白宫在事发后的应对措施是否妥当。