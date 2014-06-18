中国富豪百万美金请美国穷人午餐

哈通社阿斯塔纳6月18日电，据中新网报道，6月17日，中国江苏黄埔再生资源利用有限公司董事长陈光标在返回南京途中对记者表示，之所以在美国《纽约时报》上刊登整版广告邀千名穷人共进午餐、发红包一事，是为改善中国部分富人一掷千金狂购奢侈品、吝财物、不行善等"土豪"负面形象，"中国还是有很多慈善家的。"

16日，一幅出现在《纽约时报》上整版彩色邀约"饭局"广告引发人们注意：寻找1000名美国穷人及流浪汉，邀请他们于本月25日中午在纽约中央公园的船屋酒店享用免费午餐，餐后，每人还可领取300美元。广告上注明了联系邮箱，欢迎美国穷人踊跃报名。

其发起人陈光标，是中国大陆因高调"秀"慈善最受争议的企业家之一。他今年初"大张旗鼓"表明收购《纽约时报》意图，但未果，其"主动"突变成一厢情愿的"被动"，引起一时震动。

陈光标表示："美国人有时认为中国没有真正的慈善家，他们认为中国富豪都是‘土豪金'，有钱了买奢侈品，我就是想告诉美国人，中国还是有很多慈善家的。"

此前，中国《人民日报》曾刊发比尔•盖茨文章，称应倡导中国富人多帮助穷人。这次请美国穷人吃饭、发红包，被陈光标视为"响应比尔•盖茨号召、慈善不分国界"之举。 他认为，美国民众应会欢迎，不会反感。

陈光标透露，继《纽约时报》后，还将在《华尔街日报》上刊登同样邀约午餐活动广告。

他表示，活动当天，将发表主题为推介"中国经济升级版"英文演讲，并献唱一首英文名曲《we are the world》(《天下一家》)。

陈光标预计，《纽约时报》、《华尔街日报》广告刊登、午餐提供及红包发放、活动现场布置、向纽约救助站捐赠等各项费用相加，累计将超百万美金。

对"为何不在国内充分行善"等质疑及反对声音，他表示早已习惯："我一向如此，自己想做的事情，不在乎别人说什么。"