西班牙新王登基 很节俭很低调

哈通社阿斯塔纳6月20日电，西班牙王储费利佩19日零时继承王位，成为新国王费利佩六世，当天晚些时候举行登基仪式。

鉴于西班牙经济低迷、失业率居高不下以及西班牙王室近年来接连曝出贪腐丑闻，新王继位仪式和庆祝活动"一切从简"，相当低调。

避免铺张 没有香槟 不设国宴 不请外宾 不办游行 西班牙国王胡安•卡洛斯一世18日在首都马德里签署退位法令。这份文件19日零时生效，王储费利佩在同一时刻正式继承王位，成为新国王费利佩六世。 鉴于西班牙经济低迷、失业率高达26％以及近年来曝出多起王室贪腐丑闻，费利佩六世的继位仪式和庆祝活动秉持"节俭低调"原则，避免铺张。 例如，登基仪式只向出席者提供站着食用的小零食和加泰罗尼亚地区的一种特产酒精饮料；不提供香槟，不设国宴，不邀请外国王室成员或国家元首出席，不举行盛大游行庆典。 纳瓦拉大学历史教授巴勃罗•佩雷斯•洛佩斯认为，在当前经济困境中，王室节制花费之举向民众传递了"团结一致"的信息。 老国王不抢"风头" 18日，老国王卡洛斯着深色西服、系粉红色领带，在王宫里一间装饰有多幅挂毯的多柱大厅内，用一支金色钢笔签署了国王退位法令。 卡洛斯在西班牙现代史中发挥过决定性作用，曾带领国家平稳过渡至民主政体，1981年还挫败一起军事政变。 据西班牙王室透露，卡洛斯未出席19日一系列仪式和庆典，以免抢了新国王的"风头"。不过，当费利佩六世夫妇在王宫阳台上向民众挥手致意时，卡洛斯与妻子索菲娅也一同出现在阳台上。 马德里大街小巷，到处飘扬着以红黄色为主的西班牙国旗；不少商店售卖纪念新王继位的T恤衫、冰箱贴等商品。另外，王室向民众发放了10万面小型国旗，供他们在街头挥舞庆祝。

登基仪式结束后，费利佩六世与王后乘车驶过马德里街道,向聚集的人群挥手致意。为确保活动安全进行，19日马德里各处部署了大约7000名警察和120名狙击手，并且沿着新国王行驶的路线挨家挨户进行排查。

人物故事 费利佩：王室的希望 分析人士认为，费利佩继位后的一大任务便是帮助王室重塑威望。

会开直升机 参加奥运会

费利佩于1968年1月30日出生于马德里，是老国王胡安•卡洛斯一世与王后索菲娅的第三个孩子，也是家中最小的孩子。 1977年，9岁的费利佩成为阿斯图里亚斯王子，即王储。

费利佩曾就读于加拿大莱克菲尔德大学，1988年10月至1993年6月在马德里独立大学读书，获法律硕士学位，1993年9月至1995年6月在美国乔治敦大学学习，获国际关系硕士学位。

他还曾就读于西班牙军事院校，在此期间掌握了驾驶直升机的技巧。

费利佩喜欢滑雪和帆船运动，曾经于1992年代表西班牙参加巴塞罗那奥运会帆船比赛，比赛中他手持西班牙国旗。

费利佩曾于2000年、2006年和2007年访华，并于2008年8月应邀出席北京奥运会开幕式。

8岁大女儿：欧洲最小王储 费利佩曾是欧洲知名的"钻石王老五"。2003年11月1日，费利佩和西班牙电视节目主持人莱蒂西娅•奥尔蒂斯•罗索拉诺订婚。2004年5月，两人喜结连理，如今育有两个女儿。 按法新社的说法，费利佩加冕后，现年8岁的大女儿莱昂诺尔由此成为欧洲最年轻的王储，将享有"阿斯图里亚斯公主"称号。而如果费利佩和妻子今后再生儿子，后者将为王储。 这家通讯社评述，对于王室家庭而言，费利佩夫妇的生活较为低调。两人身影偶尔出现在马德里市中心的电影院或商场里。 曾亲眼目睹政变 西班牙实行君主立宪制，国王是名义上的国家元首。 老国王胡安•卡洛斯2013年1月在接受媒体记者采访时说，费利佩是"西班牙历史上准备最充分的阿斯图里亚斯王子"。老国王之所以这样说，是因为在1981年2月23日，一批军事人员持枪闯入议会下院，大声喊叫并劫持议员为人质，企图发动政变。最终，是胡安•卡洛斯发表电视讲话，宣布支持民主政府，成为挫败这场政变的关键之举。按老国王的说法，政变当晚，他让费利佩留在自己身边，"我想让他看到，什么是国王应该做的事情"。 在费利佩的母亲、王后索菲娅看来，儿子继位后唯一的目标是"服务西班牙"。 民众支持率高 法新社评述，费利佩需要确保西班牙王室的未来。 老国王胡安•卡洛斯近年来受到非洲猎象和女婿涉腐等丑闻困扰，民意支持率不断下滑。另外，王位交接之际，西班牙面临多项挑战，包括高达26％的失业率、要求实行共和制的呼声增高以及北部加泰罗尼亚地区独立活动加剧。 尽管如此，西班牙大多数民众依然认可费利佩。 本月2日、即老国王宣布退位决定当天，一份民意调查结果显示，76.9％的受调查者对费利佩印象好或非常好。